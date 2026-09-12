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Киноафиша Статьи ИИ нашел 3 причины, почему «Властелин колец» уже безнадежно устарел: зумеры выключают после заставки

ИИ нашел 3 причины, почему «Властелин колец» уже безнадежно устарел: зумеры выключают после заставки

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение Короля»

Сейчас трилогии нелегко обрести новых фанатов.

Когда-то «Властелин колец» казался эталоном большого фэнтези: впечатляющие битвы, масштабные декорации и герои, которых хотелось пересматривать снова и снова. Но спустя годы некоторые детали трилогии уже воспринимаются совсем иначе.

Технологии кино ушли далеко вперёд, зритель привык к другому темпу, а отдельные решения Питера Джексона сегодня могут скорее раздражать, чем восхищать. Мы попросили ИИ привести три причины, из-за которых знаменитая трилогия для некоторых зрителей безнадёжно устарела и уже не вызывает прежних эмоций.

Спецэффекты

В начале 2000-х визуальная сторона «Властелина колец» была одним из главных аргументов в пользу просмотра именно на большом экране. Средиземье выглядело масштабно, а многочисленные цифровые эффекты помогали создать мир, который раньше было сложно представить.

Но технологии быстро развиваются, и то, что двадцать лет назад казалось почти невероятным, теперь выглядит гораздо привычнее.

Особенно это заметно в отдельных сценах с компьютерной графикой. Где-то персонажи выглядят слишком цифровыми, где-то движение массовки выдаёт особенности старой технологии, а некоторые задники уже не воспринимаются настолько убедительно, как раньше.

Темп истории

Каждая часть трилогии длится несколько часов, а расширенные версии идут ещё дольше. При этом Питер Джексон не пытается постоянно держать аудиторию в состоянии напряжения. В фильмах много путешествий, разговоров, пауз и сцен, которые работают прежде всего на атмосферу.

Во время первого просмотра это помогает погрузиться в Средиземье. Но при повторном знакомстве часть подобных эпизодов уже может восприниматься как затянутая.

Современное массовое кино приучило зрителей к более плотному монтажу. Даже масштабные сериалы и блокбастеры стараются быстрее переходить от одного сюжетного события к другому. На этом фоне длинные переходы героев из одного места в другое, продолжительные диалоги и многочисленные остановки истории становятся заметнее.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение Короля»

Герои

В начале 2000-х масштабная история о добре и зле, дружбе, предательстве и великом путешествии воспринималась иначе. Сегодня аудитория привыкла к более неоднозначным героям, сложным моральным конфликтам и сюжетам, где положительный персонаж далеко не всегда оказывается полностью прав.

Мир Толкина и Джексона в значительной степени построен на чётком разделении сил. Некоторым зрителям сегодня может не хватать психологической неоднозначности персонажей.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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