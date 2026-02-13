Меню
ИИ-лебедь и Гвидон-комар: насколько «Сказка о царе Салтане» Андреасяна близка к тексту Пушкина

13 февраля 2026 15:13
Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Режиссер внес некоторые изменения.

Главной премьерой недели в российском прокате стала новая версия «Сказки о царе Салтане». Сарик Андреасян экранизировал пушкинский текст, съемки прошли от Байкала до Черного моря. В работе задействовано 500 костюмов ручной работы, роль царя исполнил Павел Прилучный, а животные созданы с помощью компьютерной графики.

А мы узнали, насколько близка экранизация к тексту первоисточника.

В новой экранизации Андреасян стремился сохранить близость к оригинальному тексту, однако диалоги были заметно упрощены. Персонажи частично используют пушкинские строки, но в основном их речь выдержана в современном разговорном ключе.

Уже из трейлера было заметно, что в фильме присутствуют все ключевые элементы сюжета: заморские купцы, белка с изумрудами, тридцать три богатыря и превращение Гвидона в комара. Белка и комар выполнены в анимационной технике, тогда как образ лебедя приближен к реалистичному. Хотя использование технологий искусственного интеллекта для обработки изображения очевидно и выглядит грубовато.

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане»

Сюжетная основа в целом соответствует тексту Пушкина: повествование начинается с трёх сестёр у окна и завершается прибытием царя Салтана к сыну. Однако присутствуют и незначительные изменения.

В фильме Салтан подслушивает трех девушек не сразу. Сначала он знакомится с Бабарихой и её дочерями Маней, Дуней и Аннушкой на постоялом дворе.

Далее события развиваются согласно оригиналу: рождение Гвидона, плавание бочки, спасение лебедя, чудеса на острове и рассказы купцов царю.

Из деталей, не акцентированных в сказке, в фильме подчёркиваются сиротство Аннушки и нерешительность царского советника Ивана при выборе невесты.

Фото: Кадры из фильма «Сказка о царе Салтане» (2026)
