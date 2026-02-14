Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Игра престолов» хуже бы не стала точно: этих 3 героев можно смело убирать из культовой саги — совершенно бесполезны

«Игра престолов» хуже бы не стала точно: этих 3 героев можно смело убирать из культовой саги — совершенно бесполезны

14 февраля 2026 07:29
Кадр из сериала «Игра престолов»

Не всем героям удалось быть значимыми. 

В популярном сериале каждый персонаж должен либо вести сюжет, либо раскрывать интересно главного героя, либо задавать настроение сцены. Но даже в «Игре престолов» нашлись герои, чья роль выглядит довольно пустой.

Рикон Старк

Младший из Старков почти не оставил следа. В начале он просто ребенок, которого бросают из одной беды в другую. После ухода Робба Рикон остается в Винтерфелле, затем попадает в руки Теона, бежит вместе с Браном, Ходором и Ошей, а потом исчезает с экрана на несколько сезонов. Возвращается лишь как пленник Рамси Болтона. Его появление служит однозначной цели: отвлечь и заманить Джона Сноу. В итоге Рикона убивают стрелой. Сам персонаж совсем невыразительный.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Робин Аррен

Формально он является лордом Долины и главой сильного дома. На деле это капризный мальчик, которого мать слишком опекала. После смерти Лизы Аррен Робин остается с громким титулом, но без реальной власти. Его армией управляют другие люди. На экране он то появляется, то исчезает. Фактически зрители видят его только в конце, на совете по выбору нового короля, где он спокойно голосует без каких либо слов. Отсутствие этого героя просто бы даже не заметили.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Томмен Баратеон

Томмен оказался на троне случайно. После смерти Джоффри на собственной свадьбе. Это мягкий, добрый мальчик, который боится кого-то обидеть. Он не стремится к власти и правит так, как ему подсказывают другие. Сначала им управляет мать, потом Маргери, потом он следует воле Его Воробейшества. Его правление — череда манипуляций через корону. Конец показывает, что единственное самостоятельное решение Томмен принимает лишь в финале: после взрыва Великой септы он снимает корону и прыгает вниз.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Сериал славится большим ансамблем героев. Но даже в таком мире встречаются персонажи, чья экранная функция почти нулевая. Они есть, но не влияют на историю и почти не запоминаются.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Обожаю этого красавчика: пока жду 5 сезон «Первого отдела», гляну еще один сериал НТВ с Колесниковым в главной роли Обожаю этого красавчика: пока жду 5 сезон «Первого отдела», гляну еще один сериал НТВ с Колесниковым в главной роли Читать дальше 14 февраля 2026
Если пересматривать «Игру престолов» в 2026, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и этот эпизод не в 7 сезоне Если пересматривать «Игру престолов» в 2026, сразу видно серию, где все скатилось на дно: и этот эпизод не в 7 сезоне Читать дальше 14 февраля 2026
Нужно ли смотреть «Игру престолов» перед «Рыцарем Семи Королевств»: новый хит HBO сейчас рвет все топы Нужно ли смотреть «Игру престолов» перед «Рыцарем Семи Королевств»: новый хит HBO сейчас рвет все топы Читать дальше 13 февраля 2026
Даже те, кто читал книгу, этого могут не помнить: 5 моментов, где сериал «Игра престолов» наврал о Таргариенах Даже те, кто читал книгу, этого могут не помнить: 5 моментов, где сериал «Игра престолов» наврал о Таргариенах Читать дальше 11 февраля 2026
Виктор — настоящий красавчик: новая версия популярной теленовеллы 90-х «Просто Мария» вышла более 10 лет назад, но о ней не все знают Виктор — настоящий красавчик: новая версия популярной теленовеллы 90-х «Просто Мария» вышла более 10 лет назад, но о ней не все знают Читать дальше 15 февраля 2026
Главная любовь луноликой султанши или злодей века? Что не рассказал «Великолепный век» о Рустеме-паше Главная любовь луноликой султанши или злодей века? Что не рассказал «Великолепный век» о Рустеме-паше Читать дальше 15 февраля 2026
Круче Насти из «Жизни по вызову»: этот сериал с Лизой Моряк едва не пропустила в 2025 году — теперь мечтаю о второй сезоне Круче Насти из «Жизни по вызову»: этот сериал с Лизой Моряк едва не пропустила в 2025 году — теперь мечтаю о второй сезоне Читать дальше 15 февраля 2026
Новинка от создателя «Резервации»: детективы с умными следователями уже заезжены, но этот будет особенным — и вот почему Новинка от создателя «Резервации»: детективы с умными следователями уже заезжены, но этот будет особенным — и вот почему Читать дальше 15 февраля 2026
Всего 110 минут — и совсем другая Дейнерис из «Игры престолов»: пересмотрела эту драму уже миллион раз — финал необычен Всего 110 минут — и совсем другая Дейнерис из «Игры престолов»: пересмотрела эту драму уже миллион раз — финал необычен Читать дальше 15 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше