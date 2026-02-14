«Игра престолов» хуже бы не стала точно: этих 3 героев можно смело убирать из культовой саги — совершенно бесполезны

В популярном сериале каждый персонаж должен либо вести сюжет, либо раскрывать интересно главного героя, либо задавать настроение сцены. Но даже в «Игре престолов» нашлись герои, чья роль выглядит довольно пустой.

Рикон Старк

Младший из Старков почти не оставил следа. В начале он просто ребенок, которого бросают из одной беды в другую. После ухода Робба Рикон остается в Винтерфелле, затем попадает в руки Теона, бежит вместе с Браном, Ходором и Ошей, а потом исчезает с экрана на несколько сезонов. Возвращается лишь как пленник Рамси Болтона. Его появление служит однозначной цели: отвлечь и заманить Джона Сноу. В итоге Рикона убивают стрелой. Сам персонаж совсем невыразительный.

Робин Аррен

Формально он является лордом Долины и главой сильного дома. На деле это капризный мальчик, которого мать слишком опекала. После смерти Лизы Аррен Робин остается с громким титулом, но без реальной власти. Его армией управляют другие люди. На экране он то появляется, то исчезает. Фактически зрители видят его только в конце, на совете по выбору нового короля, где он спокойно голосует без каких либо слов. Отсутствие этого героя просто бы даже не заметили.

Томмен Баратеон

Томмен оказался на троне случайно. После смерти Джоффри на собственной свадьбе. Это мягкий, добрый мальчик, который боится кого-то обидеть. Он не стремится к власти и правит так, как ему подсказывают другие. Сначала им управляет мать, потом Маргери, потом он следует воле Его Воробейшества. Его правление — череда манипуляций через корону. Конец показывает, что единственное самостоятельное решение Томмен принимает лишь в финале: после взрыва Великой септы он снимает корону и прыгает вниз.

Сериал славится большим ансамблем героев. Но даже в таком мире встречаются персонажи, чья экранная функция почти нулевая. Они есть, но не влияют на историю и почти не запоминаются.