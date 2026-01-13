Идеально для тех, кому зашел «Фишер» и «Хрустальный»: 3 волнующих сериала про убийства в тихих городках

Посмотрите за одну ночь и точно не пожалеете.

Маленькие городки в сериалах всегда кажутся безопасными. Тихие улицы, знакомые лица и ощущение, что здесь все друг друга знают. Но именно поэтому преступления в таких местах выглядят особенно страшно.

Когда убийство происходит там, где «ничего не случается», оно разрушает иллюзию спокойной жизни. Эти три сериала объединяет одно — за внешним уютом скрываются страхи, тайны и темные стороны людей. Идеально для тех, кому понравился «Фишер» или «Хрустальный»

«Фортитьюд» (Fortitude, 2015–2018)

Небольшой поселок за Полярным кругом живет в изоляции среди льда и белых медведей. Здесь меньше тысячи жителей, и кажется, что опасность может прийти только извне. Но после жестокого убийства ученого становится ясно, что угроза внутри самого города.

Расследование быстро превращается в цепочку странных и пугающих событий. Всплывают старые конфликты и скрытые обиды, которые годами копились за закрытыми дверями. Чем дальше заходит дело, тем тревожнее становится атмосфера.

«Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown, 2021)

В тихом городке Пенсильвании происходит убийство молодой женщины и исчезает школьница. Детектив Мейр Шихэн пытается найти правду, но почти каждый житель что-то скрывает. Расследование затрагивает не только чужие тайны, но и ее собственную жизнь.

Личные проблемы Мейр переплетаются с делом так тесно, что граница между работой и болью стирается. Сериал держит в напряжении и не дает простых ответов, пишет автор Дзен-канала «Подборки фильмов и сериалов».

«Убийство на пляже» (Broadchurch, 2013–2017)

В прибрежном городке находят тело 11-летнего мальчика. Это событие разрушает спокойствие и превращает соседей в подозреваемых. Каждый начинает бояться, что его секреты выйдут наружу.

Расследование идет медленно и мучительно. Под подозрение попадает почти каждый, и до самого конца невозможно понять, кто говорит правду.

Эти сериалы доказывают, что за фасадом тишины часто скрывается самое опасное. Именно в маленьких городках правда оказывается особенно болезненной.

