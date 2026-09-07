Эти 5 фильмов получили невозможные 100% на Rotten Tomatoes: в списке есть «Терминатор» и советский шедевр

Кто-то из них стал относительно недавним хитом, а кто-то удерживает такой рейтинг десятилетиями.

Когда зрителю нужно решить, стоит ли смотреть тот или иной фильм, на помощь всегда приходит Rotten Tomatoes — сайт-агрегатор, который собирает отзывы критиков и публики в одном месте.

Свою работу Rotten Tomatoes исправно выполняет уже почти тридцать лет, а с тех пор рекордсменами по количеству положительных рецензий стал далеко не один десяток фильмов — как совсем стареньких, так и вышедших совсем недавно. В этой подборке рассказываем о некоторых из тех, кому удалось добиться рекордных 100% на Rotten Tomatoes.

Один из ранних и самых успешных проектов студии Ghibli, душераздирающая военная драма Исао Такахаты считается одним из самых грустных фильмов, которые когда-либо видела мировая публика. В центре сюжета — брат и сестра, которым приходится вместе выживать после того, как бушующая Вторая Мировая война разлучила их с родителями.

Трагичную концовку можно предсказать уже на середине картины, а зрители пролили немало слез, пока «Могила светлячков» не перешла к своим финальным титрам. И неудивительно — теплые взаимоотношения главных героев на фоне жестокостей войны не могут не тронуть даже самого равнодушного зрителя.

Фильм, который положил начало успешной трилогии, «Перед рассветом» — романтическая драма, в центре которой оказываются американец и француженка, решающие провести целый день в Вене накануне их отъезда в свои страны.

Картина точно понравится тем, кто любит пространные рассуждения на всевозможные темы — этим и занимаются главные герои, которые постепенно начинают влюбляться друг в друга. Благодаря своей небанальной структуре «Перед рассветом» — один из немногих фильмов жанра, который придется по душе даже тем, кто не фанатеет от романтичного кино.

Хотя оригинальный мультфильм стал настолько успешным, что положил начало долгоиграющей франшизе, его сиквел добился еще большей популярности среди как критиков, так и зрителей.

Поклонники «Истории игрушек» не раз отмечали, что второй фильм по праву можно считать одним из лучших сиквелов в истории кино — в нем сошлись высокотехнологичная (по тем временам) анимация и отлично написанный сценарий, который и удерживает внимание публики на протяжении всего мультфильма.

Еще один фильм, положивший начале одной из культовых франшиз, «Терминатор» имел небывалый успех для картины, которая не так уж соответствует интересам широкой публики.

Научно-фантастический триллер сделал режиссера Джеймса Кэмерона и исполнителя главной роли Арнольда Шварценеггера мировыми звездами, а сам фильм впоследствии оказал огромное влияние на киноиндустрию в целом. Спустя более чем 40 лет после премьеры, «Терминатор» продолжает жить в многочисленных сиквелах и спиноффах, оставаясь при этом одним из лучших сай-фай в истории.

Признанный советский гений и один из лучших режиссеров в истории мирового кино, Андрей Тарковский для многих был поэтом, случайно взявшимся за камеру, а не за перо — потому кадры из его автобиографичной драмы «Зеркало» выглядят как самые что ни на есть картины из галереи.

Вездесущий символизм в «Зеркале» будет понятен только подготовленному и опытному зрителю, а концовка оставит странное, но приятное послевкусие — потому один из лучших фильмов Тарковского не перестает служить вдохновением и для современных режиссеров всего мира.

Кстати, «Зеркало» Тарковского считается одним из лучших фильмов и в западных странах — о том, почему запутанный сюжет смог так сильно повлиять на восторженных иностранцев, мы уже писали здесь.