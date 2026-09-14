И это все? 5 известных фильмов, которым маленький хронометраж только навредил

Этим историям стоило бы дать больше экранного времени.

Большинство современных фильмов грешат чрезмерной продолжительностью. Уже редко можно найти картину, которая длилась бы меньше двух часов.

Но есть и немало стоящих лент, которые только выиграли бы от более длинного хронометража. В них либо слишком быстрые развязки, либо ощущаются вырезанные сюжетные линии. И в любом случае фильмы кажутся незавершёнными.

«Кэндимен», 91 минута

Как и его предшественник, ремейк «Кэндимена» страдал от переизбытка великолепных идей. Классический хоррор 90-х получил современный апгрейд и вывел темнокожих авторов в центр повествования. Его темы социальной дискриминации и расизма были даже сильнее, чем в оригинале, но многие элементы ужаса были потеряны.

А торопливый темп финала и вовсе оставил смазанное впечатление.

«Тихое место», 90 минут

Фильм Джона Красински «Тихое место» сделал ставку на классических монстров. Продуманный сценарий довольно лаконично обрисовал мир вокруг, но дальше фильм так быстро мчится к развязке, что не создает особой атмосферы.

«Да здравствует Цезарь!», 106 минут

Братья Коэн создали несколько особенных фильмов на протяжении своей карьеры, но «Да здравствует Цезарь!» — странный релиз в их фильмографии. В нём много забавных персонажей и любопытный детективный сюжет, но ему также не хватает времени, чтобы стать запоминающимся. В результате зрители просто запутались в происходящем на экране.

«Храбрая сердцем», 93 минуты

Анимационные фильмы занимают гораздо больше времени в производстве, чем их игровые аналоги. Но некоторым мультикам не помешал бы и больший хронометраж. Недооцененный релиз Pixar «Храбрая сердцем» — тому пример.

Мультик предлагает массу фантастических концепций, которые добавляют юмор и интригу сюжету. Но большинство из них просто бросили и не развили, чтобы убраться в 90 минут.

«Рестлер», 105 минут

Фильм с вернувшимся на экраны после долгой паузы Микки Рурком передал суть профессионального рестлинга и людей, занимающихся этим ремеслом. «Рестлер» в меньшей степени экшен-история и в большей — драма о персонаже.

Хотя фильм стал заметным явлением, ему все-таки не хватило времени, чтобы глубже раскрыть героя. Из-за этого образ не всем показался убедительным.

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