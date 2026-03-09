Драма 18+: Netfix поразит мини-сериалом «Владимир» со звездой «Мумии» — Рэйчел Вайс дивно хороша

Netflix выпустил минисериала «Владимир». Проект снят по одноименному роману Джулии Мэй Джонас. Премьера состоялась 5 марта. В этот день на платформе появились все восемь эпизодов.

Сюжет вращается вокруг преподавательницы литературы. Ее жизнь меняется после прихода в университет нового сотрудника — писателя по имени Владимир. Главную роль исполнила Рэйчел Вайс, известная по фильму «Мумия». Роль загадочного молодого коллеги сыграл Лео Вудалл, работавший в сериале «Белый лотос». В состав актёров также вошел Джон Слэттери, знакомый зрителям по «Мстители: Финал».

Проект позиционируют как эротический триллер. Судя по трейлеру, в нем сочетаются психологическая драма, черный юмор и эротические элементы. Вайс дивно хороша. По эпизодам можно понять, что ей удалось великолепно сыграть одержимость молодым коллегой. При этом актриса блистает и комедийными способностями, ведь таких фрагментов будет немало.

Так что с планами на выходные определились!