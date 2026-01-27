В «Великолепном веке» все были стройные, но это пыль в глаза: зачем реальных наложниц раскармливали до 200 кг

Гарем турецкого султана был местом, где были собраны красавицы со всех концов мира. Однако стандарты красоты были разные. Все зависело от правления султана.

Что показал «Великолепный век»

В сериале поклонники могут увидеть стройных красавиц. В период правления Сулеймана рабыня не должна была быть чересчур худой, однако пышные формы также не были столь привлекательными. Однако серьезно стандарты претерпели изменения во время правления Ибрагима I.

Безумный Ибрагим и его вкусы

Историю Ибрагима можно увидеть в сериале «История Кесем». Он много лет жил в страхе, ведь его брат Мурад казнил других претендентов на престол. Во время своего правления он изначально не слишком активно интересовался гаремом. Правда, трон его также не интересовал, так как правление страной больше находилось в руках его матери Кесем-султан. Однако страна нуждалась в шехзаде.

План Кесем-султан

Султанша однажды заметила, что Ибрагим особенно пристально интересуется наложницами с пышными формами. Именно тогда в гареме наложниц стали раскармливать. Вес наложниц начинался от 115 кг. Главной любимицей султана была наложница, которую он называл «Сахарок».

Прототип в сериале: кто такая Шивекяр

Существует несколько версий появления этой женщины в гареме. Первая гласит, что падишах, проезжая по Стамбулу, был приглашен в гости в богатый дом купца, где его очаровала дочь хозяина. Согласно другой версии, приближенные рекомендовали взять в жены представительницу армянского народа для укрепления власти над Арменией. Был организован отбор, и из множества девушек султан выбрал одну. По третьей легенде, он увидел ее в бане, которую тайно посещал, чтобы выбрать новых наложниц.

Как бы то ни было, Ибрагим и Шивекяр стали парой, но это вызвало переполох во дворце. Причиной послужила нестандартная фигура новой фаворитки. Несмотря на это, султан, пресыщенный всеми удовольствиями, был с ней совершенно счастлив. Он даже на некоторое время перестал навещать мать своего наследника, изящную Турхан-хатун.

Шивекяр родила султану двух сыновей и дочь. Шехзаде умерли в младенчестве, поэтому не смогли претендовать на престол. Тем не менее, армянка осталась любимой женой и пользовалась расположением султана. Она оказывала поддержку своим соотечественникам. Ее братья получили высокие должности при дворе, армянской общине Стамбула был передан ранее принадлежавший православным храм. Ибрагим очень дорожил своей пышнотелой наложницей.