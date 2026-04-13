Русский English
Хватит уже пересматривать «Великолепный век»: эти 3 турецких сериала не хуже — гарема нет, но романтики хоть отбавляй

13 апреля 2026 20:04
Кадры из сериалов «Мечта Эшрефа», «Ночная сказка», «Черное сердце»

Что стоит посмотреть, если вы соскучились по красивым любовным историям родом из Турции? 

Турецкие сериалы продолжают привлекать зрителей. Новые проекты радуют сильными сюжетами и эмоциональными историями. Мы делимся с вами 3 новыми историями, которые уже стали популярными в Турции и за её пределами.

Мечта Эшрефа

Рейтинг: IVI – 8.1, «Кинопоиск» – 8.4, Okko – 7,9.

Главный герой Эшреф Тек — влиятельный и жесткий человек, который привык решать вопросы вне закона. Его личная жизнь всегда под контролем, а в памяти осталась одна любовь — девочка по имени Руйя, пропавшая в детстве.

Всё меняется, когда в его путь врывается Нисан, молодая певица с горячим сердцем и глубокой душой. Встреча пробуждает в Эшрефе забытые мечты и надежды. Но новое чувство приносит и опасность: Нисан оказывается не тем человеком, за которого себя выдаёт.

Ночная сказка

Рейтинг: «Кинопоиск» – 7,9; IVI – 8,4; Okko – 8,5.

Двадцать лет назад на глазах у маленького Махира во время праздника убили его отца. Тогда быстро задержали подозреваемого. Он сказал, что оружие выстрелило случайно, но позже выяснилось, что это ложь.

Выросший Махир стал комиссаром полиции. Он вместе с матерью возвращается в родной город, чтобы найти и наказать виновного. По дороге он сталкивается со странным видением: в пещере при лунном свете девушка читает молитвы. Эта встреча кажется чудом, но вскоре Махир узнаёт, что она — дочь человека, разрушившего его семью. Теперь месть переплетается с неожиданными чувствами, и герою предстоит сделать трудный выбор.

Чёрное сердце

Рейтинг: «Кинопоиск» – 8,1; IVI – 8,3.

Нух и Мелек выросли под опекой бабушки. В доме не говорили об их происхождении. Когда женщина оказывается при смерти, она решает раскрыть правду о матери внуков. Оказывается, мать близнецов ушла и вышла замуж за состоятельного человека из Каппадокии. Там она начала новую жизнь.

Новость вызывает у Нуха гнев и обиду. Мелек, наоборот, мечтает встретиться с Сумру. Поиски матери становятся испытанием для обоих. Каждый идёт по своему пути: один жаждет справедливости, другая надеется на воссоединение. Это путешествие навсегда изменит их судьбы.

Фото: Кадры из сериалов «Мечта Эшрефа», «Ночная сказка», «Черное сердце»
Камилла Булгакова
Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так Читать дальше 14 апреля 2026
Не можете забыть Серкана Болата? В реальности от турецкого мужчины вы бы сбежали после первого свидания — и на это есть 3 причины Не можете забыть Серкана Болата? В реальности от турецкого мужчины вы бы сбежали после первого свидания — и на это есть 3 причины Читать дальше 14 апреля 2026
Почему Хюррем похоронена отдельно от Сулеймана: правда, о которой не рассказали в «Великолепном веке» Почему Хюррем похоронена отдельно от Сулеймана: правда, о которой не рассказали в «Великолепном веке» Читать дальше 13 апреля 2026
Эту трагедию раскрыли в «Постучись в мою дверь» не сразу: почему мама Серкана не могла выйти на улицу Эту трагедию раскрыли в «Постучись в мою дверь» не сразу: почему мама Серкана не могла выйти на улицу Читать дальше 13 апреля 2026
Сулейман придумал титул хасеки специально для Хюррем: какие привилегии это давало Сулейман придумал титул хасеки специально для Хюррем: какие привилегии это давало Читать дальше 12 апреля 2026
«Великолепный век» отдыхает: эти три турецких сериала сносят голову своими историями любви — и гарема не надо «Великолепный век» отдыхает: эти три турецких сериала сносят голову своими историями любви — и гарема не надо Читать дальше 11 апреля 2026
Джихану придется напрячься: новый герой «Далекого города» появится специально для Альи Джихану придется напрячься: новый герой «Далекого города» появится специально для Альи Читать дальше 10 апреля 2026
Смотрят уже 4 сезон, а многие до сих пор путаются: сколько серий в «Клюквенном щербете» и когда финал Смотрят уже 4 сезон, а многие до сих пор путаются: сколько серий в «Клюквенном щербете» и когда финал Читать дальше 10 апреля 2026
Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Читать дальше 14 апреля 2026
