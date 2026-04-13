Хватит уже пересматривать «Великолепный век»: эти 3 турецких сериала не хуже — гарема нет, но романтики хоть отбавляй

Что стоит посмотреть, если вы соскучились по красивым любовным историям родом из Турции?

Турецкие сериалы продолжают привлекать зрителей. Новые проекты радуют сильными сюжетами и эмоциональными историями. Мы делимся с вами 3 новыми историями, которые уже стали популярными в Турции и за её пределами.

Рейтинг: IVI – 8.1, «Кинопоиск» – 8.4, Okko – 7,9.

Главный герой Эшреф Тек — влиятельный и жесткий человек, который привык решать вопросы вне закона. Его личная жизнь всегда под контролем, а в памяти осталась одна любовь — девочка по имени Руйя, пропавшая в детстве.

Всё меняется, когда в его путь врывается Нисан, молодая певица с горячим сердцем и глубокой душой. Встреча пробуждает в Эшрефе забытые мечты и надежды. Но новое чувство приносит и опасность: Нисан оказывается не тем человеком, за которого себя выдаёт.

Рейтинг: «Кинопоиск» – 7,9; IVI – 8,4; Okko – 8,5.

Двадцать лет назад на глазах у маленького Махира во время праздника убили его отца. Тогда быстро задержали подозреваемого. Он сказал, что оружие выстрелило случайно, но позже выяснилось, что это ложь.

Выросший Махир стал комиссаром полиции. Он вместе с матерью возвращается в родной город, чтобы найти и наказать виновного. По дороге он сталкивается со странным видением: в пещере при лунном свете девушка читает молитвы. Эта встреча кажется чудом, но вскоре Махир узнаёт, что она — дочь человека, разрушившего его семью. Теперь месть переплетается с неожиданными чувствами, и герою предстоит сделать трудный выбор.

Рейтинг: «Кинопоиск» – 8,1; IVI – 8,3.

Нух и Мелек выросли под опекой бабушки. В доме не говорили об их происхождении. Когда женщина оказывается при смерти, она решает раскрыть правду о матери внуков. Оказывается, мать близнецов ушла и вышла замуж за состоятельного человека из Каппадокии. Там она начала новую жизнь.

Новость вызывает у Нуха гнев и обиду. Мелек, наоборот, мечтает встретиться с Сумру. Поиски матери становятся испытанием для обоих. Каждый идёт по своему пути: один жаждет справедливости, другая надеется на воссоединение. Это путешествие навсегда изменит их судьбы.