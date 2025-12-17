Худшая часть во всей франшизе: первые отзывы на «Аватар 3» доказывают, что Кэмерон, похоже, поспешил

Настроение после первых показов «Аватара 3» напоминает отнюдь не радостный салют. Кажется, долгожданная встреча с Пандорой в этот раз оставила у многих странный осадок.

Отзывы, просочившиеся от критиков, говорят о недостатках. Многие отмечают, что трёхчасовая сага просто топчется на месте, не предлагая ничего нового.

Рейтинги на зрительских агрегаторах подтверждают эту тенденцию. Цифры далеки от триумфа второй части и тем более от феноменальных показателей оригинала.

Рейтинги «Аватара 3»

Сразу перед мировой премьерой «Аватара 3» сняли запрет на обзоры фильма от критиков, и первые профессиональные рецензии оказались довольно прохладными. Критики встретили триквел без былого восторга.

На авторитетном сайте Rotten Tomatoes у картины пока всего 72% одобрения. Это самый низкий показатель за всю историю франшизы. Для сравнения, у первой части было 81%, а у второй — 76%.

На другом крупном агрегаторе, Metacritic, ситуация схожая. Фильм пока набрал лишь 60 баллов из 100, что также говорит об умеренных оценках.

Мнения критиков

Профессиональные рецензенты в своих оценках удивительно единодушны. Они признают, что третий «Аватар» — это масштабное и технически безупречное зрелище, но ему катастрофически не хватает того самого «вау-эффекта».

А это неожиданный провал для режиссёра Джеймса Кэмерона, чьи ленты всегда били рекорды новизны. Например, «Путь воды» совершил революцию в подводной съёмке. Здесь же, по мнению многих, нет никакого грандиозного шага вперёд.

Критики также часто пишут об ощущении дежавю. Сюжетные повороты и даже экшен-сцены напоминают им первые две части, но уже без прежней силы. На этом фоне хронометраж многим показался избыточным.

Однако было бы неправильно назвать фильм провальным. Его графика по-прежнему задаёт высочайшую планку для всей индустрии, а Кэмерону удалось вставить в картину несколько по-настоящему захватывающих эпизодов. Актёрскую работу тоже хвалят, особенно выделяя Уну Чаплин в роли главной антагонистки.

Как резюмируют в Сети, отсутствие технической революции было предсказуемо. Ведь триквел вышел всего через три года, а не через 13, как его предшественник. Ожидать каждый раз прорыва такого же масштаба просто невозможно.

