Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Рекордный марафон: почему съемки «Аватара 3» длились более 3 лет и что это значит для зрителей

Рекордный марафон: почему съемки «Аватара 3» длились более 3 лет и что это значит для зрителей

12 декабря 2025 16:40
«Аватар: Пламя и пепел» (2025)

Как Джеймс Кэмерон выстроил параллельное производство сразу нескольких фильмов.

Фильм «Аватар: Пламя и пепел» стал рекордсменом франшизы по продолжительности производства.

Съёмки длились более трёх лет, а дата выхода несколько раз переносилась: изначально студия ориентировалась на 2021 год, затем на декабрь 2023-го, июнь 2024-го и декабрь 2024-го. В итоге финальной датой мировой премьеры стало 19 декабря 2025 года.

Почему «Аватар 3» снимали так долго

Главная причина затяжных сроков — масштаб и сложность производства. Для фильмов серии «Аватар» нельзя использовать стандартные технологии: каждый кадр создаётся как отдельный визуальный проект.

Захват движения, цифровые персонажи, полностью смоделированные миры — всё это требует месяцев и даже лет работы после завершения съёмок с актёрами.

Дополнительным фактором стала пандемия, из-за которой съёмочный график пришлось останавливать и перестраивать. Вернуться к прежнему темпу быстро не удалось, а для проекта такого масштаба любые паузы автоматически растягивают сроки.

«Аватар: Пламя и пепел» (2025)

Одновременные съёмки нескольких фильмов

Ключевая особенность проекта — параллельное производство сразу нескольких частей. «Аватар: Путь воды» (2022), «Аватар: Пламя и пепел» (2025) и отдельные сцены «Аватара 4» снимались одновременно. Летом 2017 года команда работала сразу в двух точках: в Калифорнии и Новой Зеландии.

Такой подход позволил сохранить целостность повествования и избежать временных разрывов между фильмами. Джеймс Кэмерон сознательно пошёл на усложнение процесса, чтобы история развивалась непрерывно, без ощущения, что каждая часть существует отдельно.

Зачем это зрителям?

Параллельные съёмки дают несколько ощутимых преимуществ. Во-первых, актёрский состав остаётся неизменным — исполнители не «выпадают» из образов, а возраст персонажей не требует дополнительных визуальных корректировок. Во-вторых, история выстраивается как единое полотно, без сюжетных перекосов между частями.

Именно поэтому «Аватар: Пламя и пепел» стал не просто очередным релизом, а результатом заранее спланированного производственного цикла. Зритель в итоге получает не фрагментированное продолжение, а логичное развитие большого мира Пандоры.

Также прочитайте: Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится

Фото: Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Как создавали огненные миры Пандоры: секреты съёмок нового «Аватара» — от живого пламени до «умного» пепла Как создавали огненные миры Пандоры: секреты съёмок нового «Аватара» — от живого пламени до «умного» пепла Читать дальше 9 декабря 2025
Шедевр от Михалкова-младшего? «Первый на Олимпе» вышел на Okko и равен в рейтинге с «Родниной» — зрители щедро ставят 8.3 Шедевр от Михалкова-младшего? «Первый на Олимпе» вышел на Okko и равен в рейтинге с «Родниной» — зрители щедро ставят 8.3 Читать дальше 12 декабря 2025
«Хорошее, сердечное кино. Оно и развлекает, и трогает»: почему «Волчок» неожиданно стал лидером проката — 96% зрителей рекомендуют к просмотру «Хорошее, сердечное кино. Оно и развлекает, и трогает»: почему «Волчок» неожиданно стал лидером проката — 96% зрителей рекомендуют к просмотру Читать дальше 12 декабря 2025
Хотели «Аватар 3» — получите «Буратино»: на Новый год в кинотеатрах не будут показывать голливудские фильмы, а что тогда? Хотели «Аватар 3» — получите «Буратино»: на Новый год в кинотеатрах не будут показывать голливудские фильмы, а что тогда? Читать дальше 12 декабря 2025
«Выживший», но без Ди Каприо: зрители спорят, кому вообще нужен фильм с Закари Ливаем — запутал названием и не только «Выживший», но без Ди Каприо: зрители спорят, кому вообще нужен фильм с Закари Ливаем — запутал названием и не только Читать дальше 12 декабря 2025
«Смеялась, плакала — десять из десяти»: почему зрители, посмотрев «Семьянина» с Деревянко и Снигирь, хотят увидеть его вновь «Смеялась, плакала — десять из десяти»: почему зрители, посмотрев «Семьянина» с Деревянко и Снигирь, хотят увидеть его вновь Читать дальше 12 декабря 2025
Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео) Как звучит легендарная песня сейчас? В сети появилась музыкальная сцена нового «Буратино» с Эйдельштейном и Минекаевым (видео) Читать дальше 11 декабря 2025
Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится Раскрыт рекордный бюджет «Аватара 3»: либо зрители заплатят за билеты 1 млрд, либо Кэмерон с треском провалится Читать дальше 11 декабря 2025
«Не думал, что так зацепит»: Жене из «Лихих» в новом фильме «Волчок» зрители аплодируют стоя — и ставят 8.2 «Не думал, что так зацепит»: Жене из «Лихих» в новом фильме «Волчок» зрители аплодируют стоя — и ставят 8.2 Читать дальше 11 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше