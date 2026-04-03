«Хотелось, чтобы её трамвай переехал»: зрители выбрали самого раздражающего героя «Условного мента-6» — это не Ворон

Пока на экранах идёт продолжение «Условный мент-6», у зрителей появился новый «спорт» — выбирать самого раздражающего персонажа. И в этом сезоне фаворит оказался неожиданно стабильным. Обсуждения в сети быстро сошлись на одном имени.

Кто снова вывел зрителей из себя

Речь идёт об Ольге Олеговне — той самой «тёте Оле» в исполнении Любови Макеевой. Персонаж, который задумывался как комедийный, в шестом сезоне, по мнению части аудитории, начал откровенно перегружать сюжет. Зрители не скрывают эмоций.

«Тётя Оля жутко утомила ещё в прошлом сезоне. Иногда она так перебарщивала, что хотелось, чтобы её трамвай переехал. Надеялась, что в этом её и всего "женсовета" будет поменьше, а Ворона с Сашей побольше, но, похоже, что нет».

В обсуждениях звучит и более жёсткая критика.

«Любовь "Тетя Оля" Макеева молодец: если уж требуется играть идиотку, причем на полном серьезе, то надо это сделать так, чтобы даже те, кто написал этот сценарий, поняли, какую глупость написали. Ну в самом деле, зачем доводить до абсурда и без того абсурдное поведение вменяемой, в общем-то, женщины?».

Актриса, которую невозможно не заметить

При этом сама Любовь Макеева — актриса с большой фильмографией и опытом. На её счету более ста ролей, а в театральной среде Санкт-Петербурга она давно считается узнаваемой фигурой.

В кино и сериалах ей чаще достаются второстепенные персонажи — матери, соседки, хозяйки, но именно «Условный мент» стал её самым заметным проектом. Роль Ольги Олеговны, сварливой и навязчивой, неожиданно превратилась в тот самый образ, который зрители обсуждают громче всего.