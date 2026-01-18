Хоррор-франшиза снова в кино: Paramount раскрыла сроки выхода «Паранормального явления»

Франшиза «Паранормальное явление» официально возвращается на большие экраны. Студия Paramount объявила дату релиза следующего фильма, пока не раскрывая его полного названия. Однако компания пообещала возродить формат, с которого всё началось.

Когда ждать премьеру

Новый фильм «Паранормальное явление» выйдет 21 мая 2027 года. Дата выбрана неслучайно: это разгар летнего прокатного сезона, когда студии делают ставку на проекты с широкой аудиторией.

Кто делает новую часть

Проект создаётся совместно компаниями Blumhouse и Atomic Monster. К работе вернулся Орен Пели, автор оригинального фильма, на этот раз в качестве продюсера через свою студию Solana Films.

Режиссёром назначен Иан Туасон, ранее работавший над триллером «Полутон».

Возврат к истокам

Студия подчёркивает, что новый фильм снова сделает ставку на эстетику «найденных видеозаписей», который сделал первый фильм событием и превратил франшизу в один из самых прибыльных хоррор-брендов.

За годы существования серия заработала более 900 миллионов долларов по всему миру. Для Paramount возвращение «Паранормального явления» — это попытка оживить проверенную формулу и напомнить зрителям, почему минималистичный хоррор может работать не хуже дорогих блокбастеров.

Конкуренты

В прокате фильм будет конкурировать с семейной анимацией «Плохие феи» от Warner Bros. и фантастическим экшеном «Звёздные войны: Звёздный истребитель». Тем не менее у хоррора есть свой козырь — преданная аудитория и узнаваемый формат.

До премьеры ещё два года, и подробности о сюжете и актёрском составе пока держатся в секрете.

