На уровне «Метода» и даже лучше: 5 российских сериалов, после которых кошки скребут на душе

Им не больше пяти лет, так что все довольно-таки свеженькое.

Временами кажется, будто где-то под Архангельском прорвало портал в Финляндию: такая атмосфера тлена, льда и тишины, от которой звенит в ушах. И правда — российские сериалы научились держать зрителя за горло не хуже скандинавов.

Только у нас маньяки живут в панельках, а герои мёрзнут не только от страха. Мы собрали 5 свежих триллеров, где холод снаружи — ничто по сравнению с тем, что внутри.

«Метод»

С него всё и началось. Хабенский в роли следователя Меглина создаёт образ, в котором за выверенной речью прячется почти бездонная тьма. Его ученица (Паулина Андреева) — не просто напарница, а соучастница в тихом безумии.

Маньяки тут прописаны в сценарии с такой плотностью, что у зрителя не остаётся воздуха.

«Душегубы»

Сюжет вдохновлён реальными делами. Минск, 70-е, серийные убийства, о которых нельзя говорить вслух — но все боятся. Сериал обволакивает густым страхом и давящей тишиной. Ни капли дешёвого ужаса — только медленный, глухой ужас, который нарастает, как ком в горле. И зрители всё ещё просят продолжения.

«Мерзлая земля»

Полярная ночь, тихая драма и героиня, которая не верит, что её любимый — монстр. Светлана Ходченкова играет не жертву, а женщину, которая пытается выжить внутри собственной головы. Это не про поимку убийцы — это про слом. И про то, как страх может быть тонким, как лёд на озере.

«Чёрное облако»

Девушка делится злобными фантазиями с психологом — и все, о ком она говорит, начинают умирать. Совпадение? Или мрак внутри оказался сильнее здравого смысла? Фанаты «Тетради смерти» — сюда. Только вместо тетради — российская реальность и ощущение, что никто не в безопасности.

«Сны Алисы»

Маленький северный город, где день — редкость, а сон — ловушка. Школьница Алиса начинает видеть странные сны, которые внезапно становятся реальностью. Тут и мистика, и хоррор, и ледяной ужас, от которого не укрыться даже под одеялом.

А главное — всё это снято не в далёкой Норвегии, а у нас под боком. В соседнем дворе может быть такое же «облако», а за стеной — тот, кто «просто молчит». Так что да, мы умеем в нуар. Только наш — еще страшнее.