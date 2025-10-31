Меню
Киноафиша Статьи Хей, что это значит? Почему у Леголаса во «Властелине колец» цвет глаз менялся от эпизода к эпизоду

Хей, что это значит? Почему у Леголаса во «Властелине колец» цвет глаз менялся от эпизода к эпизоду

31 октября 2025 06:31
Кадр из фильма «Властелин колец»

Как техническая деталь превратилась в самый заметный визуальный сбой трилогии.

Во «Властелине колец: Две крепости» (2002) самые внимательные зрители заметили странность: цвет глаз Леголаса менялся несколько раз буквально внутри одной сцены.

В одном эпизоде — он ледяной голубой, в другом — тёмно-синий. Разбираем, откуда взялась эта нестыковка.

Линзы, которые выглядели по-разному

Орландо Блум играл Леголаса в цветных контактных линзах. Проблема в том, что их несколько раз меняли в процессе съёмок.

У разных съёмочных групп были разные комплекты, поэтому цвет варьировался — от очень светлого до более тёплого.

Освещение делало разницу ещё заметнее

Яркий дневной свет, туман, интерьер Хельмовой Пади — это тоже влияло на оттенок линз. В одних сценах глаза казались насыщенно голубыми, в других — почти серыми или даже ореховыми.

Камеры, освещение и цветокоррекция вносили собственные поправки.

Леголас

Монтаж склеивал кадры с разными линзами

«Две крепости» снимались одновременно несколькими командами. В результате в финальный монтаж попадали кадры, снятые в разное время и с разными линзами.

Именно поэтому переходы «голубой–карий–голубой» иногда происходят в пределах одной сцены. И особенно заметны на пути к Хельмовой Пади.

В итоге переснимать сцены не стали: ошибку сочли не критичной для сюжета.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
