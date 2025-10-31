Хей, что это значит? Почему у Леголаса во «Властелине колец» цвет глаз менялся от эпизода к эпизоду

Во «Властелине колец: Две крепости» (2002) самые внимательные зрители заметили странность: цвет глаз Леголаса менялся несколько раз буквально внутри одной сцены.
В одном эпизоде — он ледяной голубой, в другом — тёмно-синий. Разбираем, откуда взялась эта нестыковка.
Линзы, которые выглядели по-разному
Орландо Блум играл Леголаса в цветных контактных линзах. Проблема в том, что их несколько раз меняли в процессе съёмок.
У разных съёмочных групп были разные комплекты, поэтому цвет варьировался — от очень светлого до более тёплого.
Освещение делало разницу ещё заметнее
Яркий дневной свет, туман, интерьер Хельмовой Пади — это тоже влияло на оттенок линз. В одних сценах глаза казались насыщенно голубыми, в других — почти серыми или даже ореховыми.
Камеры, освещение и цветокоррекция вносили собственные поправки.
Монтаж склеивал кадры с разными линзами
«Две крепости» снимались одновременно несколькими командами. В результате в финальный монтаж попадали кадры, снятые в разное время и с разными линзами.
Именно поэтому переходы «голубой–карий–голубой» иногда происходят в пределах одной сцены. И особенно заметны на пути к Хельмовой Пади.
В итоге переснимать сцены не стали: ошибку сочли не критичной для сюжета.
