Киноафиша Статьи HBO просто обязан исправить историю Дина Томаса в сериале «Гарри Поттер»: его настоящего знают только фанаты книг

HBO просто обязан исправить историю Дина Томаса в сериале «Гарри Поттер»: его настоящего знают только фанаты книг

21 октября 2025 08:27
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

А поклонники фильмов многое потеряли.

Книги о Гарри Поттере — это не просто сказка про избранного мальчика, это огромный мир, где у каждого персонажа есть прошлое, характер и место в истории. Но кино оставило некоторых героев за кадром.

Один из таких — Дин Томас, гриффиндорец, художник, верный друг, который заслужил гораздо больше, чем три коротких сцены. HBO, похоже, собирается исправить это, и вот две линии, которые сериал просто обязан вернуть.

Роман Дина и Джинни

Да, именно он стал катализатором для чувств Гарри. В книгах всё работает тонко: Гарри смотрит на Джинни и впервые чувствует настоящую ревность, не понимая, что это и есть влюблённость. В фильме же — пустота. Мы видим их вместе пару секунд в Хогсмиде, и всё.

Без этой линии потерялся важный кусок взросления героев. В сериале у HBO есть время показать, как Гарри осознаёт свои чувства, а Джинни — как учится не быть просто «сестрой Уизли». И, наконец, объяснить, почему её выбор Гарри был не случайностью, а логичным завершением.

Дин в бегах и плен у Малфоев

В книгах его история в «Дарах смерти» — одна из самых сильных и недооценённых. Дин, считая себя маглорожденным, скрывается от Пожирателей, попадает к Похитителям и оказывается в том же подвале Малфоев, где держат Гарри и Гермиону.

Они вместе переживают плен, побег и долгожданную свободу — сцены, которые добавляют драматизма и ощущение реальной войны. В фильмах «Гарри Поттер и Дары смерти» это просто вырезали, превратив его в фон. В сериале у HBO есть шанс вернуть масштаб: страх, сжатое пространство, доблесть второстепенных героев.

Почему это важно

История Дина делает «Гарри Поттера» глубже — она показывает, что война в волшебном мире касается не только Избранного, но и всех, кто оказался рядом. И если HBO действительно обещает адаптацию «по книгам», без урезаний, то именно через такие персонажи сериал сможет вернуть ту самую магию, которую кино когда-то потеряло.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
