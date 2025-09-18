Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Халк только бронза, Тор — серебро: нейросеть назвала самого мощного персонажа Marvel и это... женщина

Халк только бронза, Тор — серебро: нейросеть назвала самого мощного персонажа Marvel и это... женщина

18 сентября 2025 20:33
Кадр из фильма «Халк»

Ее хаос-магия способна переписывать реальность. Уже догадались?

В киновселенной Marvel всегда спорили, кто самый сильный. Кажется, ответ очевиден: Танос? Железный человек в костюме? Но если собрать суперсилы, характеры и фанатские отзывы, получится тройка, где лидер обозначен чётко. Нейросеть изучила все параметры и выдала победителей.

1. Алая Ведьма

Ванда Максимофф — персонаж, которого сценаристы долго недооценивали. Её хаос-магия способна переписывать реальность, и это делают её по-настоящему страшной фигурой.

В «ВандаВижн» она удерживала целый город в иллюзии, а в «Докторе Стрэндже 2» уничтожала сильнейших героев другой вселенной без особых усилий. Сцена, где она чуть не разорвала Таноса, доказала: именно она — главный суперсиловик Marvel.

Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

2. Тор

Бог грома пережил и смерть, и отчаяние, и взрыв нейтронной звезды. Его мощь — это не только оружие, но и божественная природа. В «Войне бесконечности» он был в шаге от того, чтобы прикончить Таноса. Фанаты ценят в Торе сочетание мифа, юмора и трагизма, делающее его самым человечным из богов.

Кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

3. Халк

Сила Халка напрямую связана с яростью, а значит, предела ей нет. Он крушил армии, сокрушал богов и чудовищ. Контраст между скромным учёным Брюсом Бэннером и безумной мощью зелёного гиганта делает его особенным. Даже в эпоху «умного Халка» фанаты помнят: это та самая сила, которую невозможно остановить.

Итог

Итак, фанаты и критики сходятся: главным в рейтинге становится Алая Ведьма. За ней — Тор и Халк, но именно Ванда Максимофф олицетворяет силу, перед которой дрожит даже Танос.

Читайте также: Не Питер Паркер и не герой Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — и его история страшнее любого ужастика (фото)

Фото: Кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», кадр из фильма «Халк»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум Читать дальше 27 сентября 2025
Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Зачем Мерф сожгла кукурузные поля Тома в «Интерстелларе»? Нолан спрятал ответ прямо на глазах Читать дальше 27 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»? Читать дальше 29 сентября 2025
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2 Читать дальше 28 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше