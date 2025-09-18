Халк только бронза, Тор — серебро: нейросеть назвала самого мощного персонажа Marvel и это... женщина

В киновселенной Marvel всегда спорили, кто самый сильный. Кажется, ответ очевиден: Танос? Железный человек в костюме? Но если собрать суперсилы, характеры и фанатские отзывы, получится тройка, где лидер обозначен чётко. Нейросеть изучила все параметры и выдала победителей.

1. Алая Ведьма

Ванда Максимофф — персонаж, которого сценаристы долго недооценивали. Её хаос-магия способна переписывать реальность, и это делают её по-настоящему страшной фигурой.

В «ВандаВижн» она удерживала целый город в иллюзии, а в «Докторе Стрэндже 2» уничтожала сильнейших героев другой вселенной без особых усилий. Сцена, где она чуть не разорвала Таноса, доказала: именно она — главный суперсиловик Marvel.

2. Тор

Бог грома пережил и смерть, и отчаяние, и взрыв нейтронной звезды. Его мощь — это не только оружие, но и божественная природа. В «Войне бесконечности» он был в шаге от того, чтобы прикончить Таноса. Фанаты ценят в Торе сочетание мифа, юмора и трагизма, делающее его самым человечным из богов.

3. Халк

Сила Халка напрямую связана с яростью, а значит, предела ей нет. Он крушил армии, сокрушал богов и чудовищ. Контраст между скромным учёным Брюсом Бэннером и безумной мощью зелёного гиганта делает его особенным. Даже в эпоху «умного Халка» фанаты помнят: это та самая сила, которую невозможно остановить.

Итог

Итак, фанаты и критики сходятся: главным в рейтинге становится Алая Ведьма. За ней — Тор и Халк, но именно Ванда Максимофф олицетворяет силу, перед которой дрожит даже Танос.

