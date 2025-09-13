Не Питер Паркер и не герой Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — и его история страшнее любого ужастика (фото)

Оказывается, в СССР был свой «Человек-паук». И никакой романтики о Питере Паркере: вместо школьника с костюмом и паутиной — боди-хоррор, от которого пробирает до мурашек.

В 80-е годы в приложении к журналу «Уральский следопыт» под названием «Приключения и фантастика» публиковались комиксы, и среди них неожиданно оказался «Человек-паук» — но совсем не тот, к которому привыкли поклонники Marvel.

Советский хоррор вместо супергероики

Сюжет начинался с того, что майор КГБ Буганов расследует серию исчезновений женщин. Их квартиры находятся на верхних этажах, а рядом остаются липкие следы и паутина. Позже выясняется: в городе орудует чудовище, гибрид человека и паука. Это не герой в костюме, а настоящий монстр с паучьими лапами и человеческим лицом.

Тьма вместо надежды

В комиксе нет ни капли юмора или романтики — только кровь, страх и ощущение, что ты читаешь советскую версию «Мухи» Кроненберга. Учёный Горбовский признаётся, что сам стал пауком, слившись с насекомым в результате экспериментов и философских одержимостей. Его монстр похищает женщин и оставляет за собой ужасающие следы — «будто тела переварили в гигантском желудке».

Конец, достойный хоррора

Финал тоже мрачен: Горбовский в облике паука пытается убить майора, но сотрудники КГБ уничтожают чудовище. Никакой надежды, никакой морали о «с великой силой приходит великая ответственность». Лишь отголосок эпохи, где даже комиксы больше походили на страшилки для взрослых, пишет источник.

Так что да, в СССР действительно существовал «Человек-паук». Только это был не герой-одиночка, спасающий Нью-Йорк, а чудовище из слияния науки и безумия. Советский ответ на американского супергероя оказался куда более тёмным — и, пожалуй, страшнее любого голливудского ужастика.

