Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не Питер Паркер и не герой Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — и его история страшнее любого ужастика (фото)

Не Питер Паркер и не герой Marvel: в СССР был свой «Человек-паук» — и его история страшнее любого ужастика (фото)

13 сентября 2025 13:17
Кадр из фильма «Человек-паук»

В комиксе нет ни капли юмора или романтики.

Оказывается, в СССР был свой «Человек-паук». И никакой романтики о Питере Паркере: вместо школьника с костюмом и паутиной — боди-хоррор, от которого пробирает до мурашек.

В 80-е годы в приложении к журналу «Уральский следопыт» под названием «Приключения и фантастика» публиковались комиксы, и среди них неожиданно оказался «Человек-паук» — но совсем не тот, к которому привыкли поклонники Marvel.

Советский хоррор вместо супергероики

Сюжет начинался с того, что майор КГБ Буганов расследует серию исчезновений женщин. Их квартиры находятся на верхних этажах, а рядом остаются липкие следы и паутина. Позже выясняется: в городе орудует чудовище, гибрид человека и паука. Это не герой в костюме, а настоящий монстр с паучьими лапами и человеческим лицом.

Тьма вместо надежды

В комиксе нет ни капли юмора или романтики — только кровь, страх и ощущение, что ты читаешь советскую версию «Мухи» Кроненберга. Учёный Горбовский признаётся, что сам стал пауком, слившись с насекомым в результате экспериментов и философских одержимостей. Его монстр похищает женщин и оставляет за собой ужасающие следы — «будто тела переварили в гигантском желудке».

Конец, достойный хоррора

Финал тоже мрачен: Горбовский в облике паука пытается убить майора, но сотрудники КГБ уничтожают чудовище. Никакой надежды, никакой морали о «с великой силой приходит великая ответственность». Лишь отголосок эпохи, где даже комиксы больше походили на страшилки для взрослых, пишет источник.

Так что да, в СССР действительно существовал «Человек-паук». Только это был не герой-одиночка, спасающий Нью-Йорк, а чудовище из слияния науки и безумия. Советский ответ на американского супергероя оказался куда более тёмным — и, пожалуй, страшнее любого голливудского ужастика.

Читайте также: Сможете отличить Нью-Йорк от Великобритании? Первые подробности фильма «Человек-паук 4» появились в СМИ

Фото: Кадр из фильма «Человек-паук»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь — и ни один не снят в XXI веке: Кубрик и Хичкок тоже в списке Читать дальше 27 сентября 2025
Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Без «Сияния» и «Мглы»: угадаете, какой фильм по Кингу прорвался в топ-5 кассовых хитов? Точно промахнетесь с ответом Читать дальше 27 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето Читать дальше 26 сентября 2025
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше