Готовился к Олимпиаде прямо посреди Невы: где снимали «Первый на Олимпе» про советского спортсмена

Фильм «Первый на Олимпе» посвящен знаменитому советскому спортсмену Юрию Тюкалову. Он стал двукратным олимпийским чемпионом в академической гребле.

Эта картина рассказывает не только о спортивных достижениях. Она показывает целую эпоху, в которой довелось жить герою.

А еще некоторые зрители могут увидеть в ленте хорошо знакомые места.

Сюжет фильма «Первый на Олимпе»

Юный ленинградец сумел пережить тяжелые дни блокады. Знакомство с тренерами Михаилом и Верой Савримовичами изменило его судьбу. Они разглядели в юноше большой потенциал и помогли ему найти новую цель.

Долгие изматывающие тренировки закалили характер героя. Юрий учился бороться с усталостью и преодолевать страх. Постепенно он становился сильнее не только физически, но и духовно. Каждая победа давалась ему с большим трудом.

Но у Юрия были надежные союзники. Вместе они шли к общей мечте — участию в Олимпийских играх в Хельсинки.

Где снимали фильм «Первый на Олимпе»

Создатели фильма выбрали для съемок Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На акватории Невы специально построили декорации для ключевых эпизодов. Здесь снимали важные сцены тренировок и спортивных состязаний героя.

В Сестрорецке съемочная группа посетила гребную базу. Эта спортивная школа носит имя Владимира Коренькова. Локация идеально подошла для воссоздания атмосферы спортивного прошлого.

Выборг также появился в фильме благодаря живописным набережным. Зрители увидели старинные улочки и архитектурные памятники города.

Дополнительные съемки провели в Москве и Сочи. Эти города помогли сделать визуальный ряд картины более насыщенным и разнообразным.

