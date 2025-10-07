Меню
Киноафиша Статьи Калюжный до армии мог и не дожить: звезда «Первого на Олимпе» рассказал, какие съемки чуть не стали для него последними

7 октября 2025 15:30
Кадр из фильма «Первый на Олимпе»

На площадке случилась критическая ситуация.

Карьере Глеба Калюжного не помешал даже призыв на срочную службу. Съемки пришлось приостановить, но на некоторых мероприятиях ему все же удается появляться.

Недавно он пришел на кинопремьеру ленты «Первый на Олимпе», взяв увольнительную из войск. В беседе с журналистами Калюжный рассказал, как эта работа в кино едва не стоила ему жизни.

Глеб Калюжный в фильме «Первый на Олимпе»

Глеб Калюжный, сыгравший олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова в фильме «Первый на Олимпе», поделился опасным моментом с площадки. Во время съёмок одной из сцен актёр упал в воду и оказался в ловушке под лодкой.

Ситуация стала настолько серьёзной, что часть съёмочной группы в панике бросилась в воду на помощь. Как признался сам Калюжный, изначально в этом эпизоде должен был сниматься дублёр, но он настоял на том, чтобы выполнить трюк самостоятельно.

Последствия не заставили себя ждать. После ледяных съёмок в холодную погоду актёр серьёзно заболел. Температура поднялась так высоко, что режиссёру Артёму Михалкову даже пришлось вызывать Калюжному скорую помощь.

«Погода ужасная была: холодный дождь, съемки на Неве. Но все в порядке, выжил», — признался актер в интервью «Клео».

Кадр из фильма «Первый на Олимпе»

Сюжет фильма «Первый на Олимпе»

Фильм рассказывает удивительную историю Юрия Тюкалова. Этот двукратный олимпийский чемпион по академической гребле начал свой путь после блокады. Для него спорт стал настоящим спасением и билетом в новую жизнь.

Судьбоносной стала встреча с тренерами Михаилом и Верой Савримович. Именно они помогли Юре раскрыть свой потенциал по-настоящему. Он нашел товарищей, их взаимная поддержка стала мощным стимулом к победам.

Его главной мечтой была победа на Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, к которой он шел через все трудности. Премьера фильма уже 9 октября.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители не хотят смотреть «Вампиров средней полосы» после замены Калюжного.

Фото: Кадры из фильма «Первый на Олимпе» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
