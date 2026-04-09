«Готов к погружению в эту бездну»: стоит ли смотреть «Отпечатки» с Акиньшиной или лучше пройти мимо — плюсы и минусы нового сериала

9 апреля 2026 19:06
Кадр из сериала «Отпечатки»

10 апреля выйдет 5-ый эпизод киноленты.

«Отпечатки» уже успели наделать шум. В апреле вышло 4 серии, и зрители только начинают определяться, стоит ли погружаться дальше. Формально впереди ещё половина сезона, но первые отзывы уже сформировали довольно чёткое представление о проекте.

Серии выходят раз в неделю:

  • 5 серия — 10 апреля 2026 года
  • 6 серия — 17 апреля 2026 года
  • 7 серия — 24 апреля 2026 года
  • 8 серия — 30 апреля 2026 года

Что работает в «Отпечатках»

Сюжет строится вокруг убийства женщины и двух детей в вымышленном Заречном. Подозреваемый исчезает, а расследование постепенно выводит к цепочке преступлений, связанных с бывшими воспитанниками детского дома.

  • Главный плюс — атмосфера. Сериал последовательно выстраивает ощущение тревоги через локации, детали и поведение персонажей. Глубинка показана жёстко, без сглаживания.
  • Второй сильный элемент — актёрский дуэт. Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарёв создают напряжённое взаимодействие, где каждый герой работает на конфликт.
  • Третий фактор — драматургия. Уже в первых сериях задаётся высокий уровень ставок за счёт темы убийств детей и травматичного прошлого героев.

Что вызывает вопросы

  • Главный минус — перегруженность мраком. Сериал сознательно усиливает жестокость, из-за чего просмотр становится тяжёлым. Это не формат «на вечер».
  • Второй момент — узнаваемая схема. Проект очевидно продолжает линию «Фишера», «Чикатило» и «Внутри убийцы», не предлагая принципиально нового подхода.
  • Третье — эмоциональное давление. Флешбеки детского дома и тема насилия могут оттолкнуть часть аудитории.

Отзывы зрителей сводятся к одному ощущению:

«"Отпечатки" не пойдут фоном и не скрасят вечер. Скорее напрягут, вгонят в паранойю и заставят понервничать. Я, кстати, готов к погружению в эту бездну — дождусь выхода всех серий и нырну с головой».

Первые 4 серии дают чёткое представление о проекте. Сериал работает на напряжении, а не на развлечении, и держит зрителя в постоянном дискомфорте, так что такой подход усиливает эффект, но одновременно ограничивает аудиторию. Смотреть или нет решать вам.

Фото: Кадр из сериала «Отпечатки»
Екатерина Адамова
Скопировали или вдохновились? «Приговор» с Васильевым подозрительно похож на «Встать на ноги» с Куценко — заметно с первой минуты Скопировали или вдохновились? «Приговор» с Васильевым подозрительно похож на «Встать на ноги» с Куценко — заметно с первой минуты Читать дальше 9 апреля 2026
«Тьфу! Ну, это же смешно! Полная чушь!»: ветераны сыска разобрали «Чикатило-2» по косточкам и нашли ключевой киноляп «Тьфу! Ну, это же смешно! Полная чушь!»: ветераны сыска разобрали «Чикатило-2» по косточкам и нашли ключевой киноляп Читать дальше 9 апреля 2026
Замена «Хрустального» и любимый Хабаров: эти 4 детектива апреля пропускать нельзя Замена «Хрустального» и любимый Хабаров: эти 4 детектива апреля пропускать нельзя Читать дальше 9 апреля 2026
Почему «След Чикатило» так назвали, если в сериале нет самого маньяка? Вот как это объясняет режиссер Почему «След Чикатило» так назвали, если в сериале нет самого маньяка? Вот как это объясняет режиссер Читать дальше 9 апреля 2026
В Сети назвали причину, почему «Черное солнце» круче «Первого отдела»: «Сравнили гениальность с посредственностью» В Сети назвали причину, почему «Черное солнце» круче «Первого отдела»: «Сравнили гениальность с посредственностью» Читать дальше 9 апреля 2026
«Впечатление, что "Разящий луч" снят специально под Ивана Колесникова»: честные отзывы зрителей о новой шпионской драме «Впечатление, что "Разящий луч" снят специально под Ивана Колесникова»: честные отзывы зрителей о новой шпионской драме Читать дальше 9 апреля 2026
Почему Челищев в «Бандитском Петербурге» назвал часы «котлами»? Секрет, известный только уголовному миру Почему Челищев в «Бандитском Петербурге» назвал часы «котлами»? Секрет, известный только уголовному миру Читать дальше 8 апреля 2026
Этот российский сериал 2026 года даст фору и «Трассе», и «Хрустальному»: каждая серия давит на зрителя все сильнее Этот российский сериал 2026 года даст фору и «Трассе», и «Хрустальному»: каждая серия давит на зрителя все сильнее Читать дальше 7 апреля 2026
Не про Лёху и Катю? Что известно о возможном 3 сезоне «Ландышей» — создатели могут пойти по другому пути Не про Лёху и Катю? Что известно о возможном 3 сезоне «Ландышей» — создатели могут пойти по другому пути Читать дальше 6 апреля 2026
