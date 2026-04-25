Меню
Русский English
Отмена
Гоблин не смолчал об антисоветской лжи в «Ликвидации»: зрители и не догадывались

25 апреля 2026 18:00
Кадр из сериала «Ликвидация»

Впрочем, блогер все равно рекомендовал сериал к просмотру.

С момента выхода сериала «Ликвидация» режиссёра Сергея Урсуляка прошло около двух десятилетий. Благодаря убедительной актёрской работе проект завоевал внимание широкой аудитории.

Но со временем у зрителей и критиков стали появляться замечания к содержанию картины. Блогер Дмитрий Пучков (известный как «Гоблин») увидел в сюжете элементы, которые счёл недостоверными и негативно характеризующими советский период.

По его мнению, в действительности не существовало ни операции под названием «Маскарад», ни внесудебных расстрелов криминальных лидеров. Пучков опирается на записи реального человека, который послужил прототипом главного героя — полковника Гоцмана.

Создатели «Ликвидации» позиционировали свою работу как документальную, однако, с точки зрения блогера, доверять этому утверждению не стоит. Он полагает, что авторы сценария исказили реальные методы работы уголовного розыска и допустили неточности в ряде эпизодов.

При этом сам Пучков отмечает, что сериал сделан качественно, если не относиться к нему как к строгому историческому источнику. А спорные моменты, связанные с подачей советской эпохи, он рекомендует не принимать всерьёз.

Фото: Кадры из сериала «Ликвидация»
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Ликвидация» не выдержала финала: куда делись герои и почему этого никто не замечал почти 20 лет — главные киноляпы киношедевра «Ликвидация» не выдержала финала: куда делись герои и почему этого никто не замечал почти 20 лет — главные киноляпы киношедевра Читать дальше 23 апреля 2026
Даже цифры в фильмах Гайдая что-то значили: эти намеки для взрослых поняли только те, кто жил в 70-е Даже цифры в фильмах Гайдая что-то значили: эти намеки для взрослых поняли только те, кто жил в 70-е Читать дальше 25 апреля 2026
Ждали месяцами — и вот наконец появилась точная дата: когда выйдет криминальный сериал с Васильевым «Приговор» и где его смотреть Ждали месяцами — и вот наконец появилась точная дата: когда выйдет криминальный сериал с Васильевым «Приговор» и где его смотреть Читать дальше 25 апреля 2026
Гайдай это не придумал сам: из каких фильмов он «утащил» популярные сцены для «Операции „Ы“» — вы удивитесь Гайдай это не придумал сам: из каких фильмов он «утащил» популярные сцены для «Операции „Ы“» — вы удивитесь Читать дальше 25 апреля 2026
Зря все завидовали Шпаку: настоящим богатеем был его сосед Шурик — и вот почему Зря все завидовали Шпаку: настоящим богатеем был его сосед Шурик — и вот почему Читать дальше 24 апреля 2026
«Чародеи 2» могли стать российскими «Мстителями» — сюжет уже был готов: вот что известно о продолжении, которое так и не вышло «Чародеи 2» могли стать российскими «Мстителями» — сюжет уже был готов: вот что известно о продолжении, которое так и не вышло Читать дальше 24 апреля 2026
В этом советском фильме детально предсказали будущее: пересматриваем, чтобы понять, что нас ждет дальше В этом советском фильме детально предсказали будущее: пересматриваем, чтобы понять, что нас ждет дальше Читать дальше 24 апреля 2026
Какой год показан в «17 мгновениях весны»? Кажется, Штирлиц постоянно путешествовал во времени, а мы и не знали Какой год показан в «17 мгновениях весны»? Кажется, Штирлиц постоянно путешествовал во времени, а мы и не знали Читать дальше 23 апреля 2026
Круглов постоянно бегал в туалет в фильме «Москва слезам не верит»: это не случайность – вот что хотел сказать Меньшов Круглов постоянно бегал в туалет в фильме «Москва слезам не верит»: это не случайность – вот что хотел сказать Меньшов Читать дальше 23 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше