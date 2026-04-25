Гоблин не смолчал об антисоветской лжи в «Ликвидации»: зрители и не догадывались

С момента выхода сериала «Ликвидация» режиссёра Сергея Урсуляка прошло около двух десятилетий. Благодаря убедительной актёрской работе проект завоевал внимание широкой аудитории.

Но со временем у зрителей и критиков стали появляться замечания к содержанию картины. Блогер Дмитрий Пучков (известный как «Гоблин») увидел в сюжете элементы, которые счёл недостоверными и негативно характеризующими советский период.

По его мнению, в действительности не существовало ни операции под названием «Маскарад», ни внесудебных расстрелов криминальных лидеров. Пучков опирается на записи реального человека, который послужил прототипом главного героя — полковника Гоцмана.

Создатели «Ликвидации» позиционировали свою работу как документальную, однако, с точки зрения блогера, доверять этому утверждению не стоит. Он полагает, что авторы сценария исказили реальные методы работы уголовного розыска и допустили неточности в ряде эпизодов.

При этом сам Пучков отмечает, что сериал сделан качественно, если не относиться к нему как к строгому историческому источнику. А спорные моменты, связанные с подачей советской эпохи, он рекомендует не принимать всерьёз.