Глянула ТОП-3 на «Иви» и удивилась: 2 российских сериала и зарубежный хоррор — рейтинг неожиданный

Но все проекты очень интересные.

На Иви сейчас есть сразу несколько сериалов, которые способны затянуть буквально с первой серии. Я выбрала три проекта из актуального топа — здесь и мрачная история о мести, и криминал из 90-х, и довольно необычный триллер про любовь, которая быстро превращается в одержимость.

1 место — «Холод»

Женя оказывается в тюрьме после аварии, в которой погибают ее муж и шестилетняя дочь. Самое страшное заключается в том, что настоящими виновниками были мажоры, а их обеспеченные родители смогли повлиять на исход дела.

В колонии Женя знакомится с Яной, осужденной за убийство. После того как Женя спасает ее, новая знакомая решает отплатить добром: учит героиню выживать, становиться сильнее и готовит ее к будущей мести.

На мой взгляд, это самый интригующий сериал из тройки. Здесь есть и драма, и триллер, и история превращения обычной женщины в человека, который готов идти до конца.

2 место — «Число зверя»

События сериала «Число зверя» разворачиваются в 1990-е годы. Следователь Смоленской областной прокуратуры Алексей Кирсанов получает от главаря местной ОПГ «черную метку» без срока давности.

После этого начинается настоящая охота. Причем спрятаться от прошлого оказывается практически невозможно.

Помочь Кирсанову пытается его близкий друг и коллега Игорь Сазонов. Он получает должность прокурора Ярославской области и предлагает товарищу перебраться вместе с ним, подальше от местных бандитских разборок.

3 место — «Обсессия»

На третьем месте неожиданно оказывается фильм «Обсессия». Беар давно влюблен в свою школьную подругу Никки, но признаться ей никак не решается. Все меняется, когда парень находит в магазине эзотерики странную волшебную палочку, способную исполнить одно желание.

Беар загадывает самое очевидное: чтобы Никки полюбила его больше всех на свете. Желание действительно сбывается. Только результат оказывается совсем не таким, каким герой его представлял.

Именно своей необычной завязкой «Обсессия» и цепляет. Это тот случай, когда одно невинное желание способно полностью испортить жизнь.

Что смотреть первым?

Если хочется мрачной истории о мести — включайте «Холод». Если тянет на криминал и атмосферу 90-х — «Число зверя». А если хочется чего-то необычного и немного безумного — попробуйте «Обсессию».

Из этих трех я бы начала именно с «Холода» — рейтинг 7,9 и сама история выглядят наиболее многообещающе.

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