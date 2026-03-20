«Главный претендент на "сериал года"»: финал «Встать на ноги» на Okko не разочаровал зрителей

20 марта 2026 20:04
Кадр из сериала «Встать на ноги»

Лента получила рейтинг 8,0.

Платформа Okko выпустила завершающий эпизод первого сезона драмеди «Встать на ноги». Весь сезон, состоящий из восьми серий, теперь доступен для просмотра на стриминговом сервисе. Те, кто уже добрался до финала, называют этот проект главной находкой года.

Сюжет

В центре сюжета — мужчина по кличке Старый, недавно освободившийся из мест лишения свободы, где провёл двадцать лет. У него есть планы: расплатиться с долгами и уехать к морю.

Неожиданно он узнаёт, что у него есть взрослая дочь Оля. Девушка передвигается в инвалидном кресле. Героям предстоит непростой путь: им нужно научиться строить отношения и снова обрести доверие друг к другу.

Отзывы

Проект с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях завоевал зрительскую любовь с первой же серии. И к финалу он не только не растерял ее, но и преумножил. Сейчас у картины рейтинг 8,0 и звание одного из самых «духоподъёмных» сериалов.

«Замечательно! Очень классные герои. Пока это мой главный претендент на "сериал года"», «Очень хороший сериал. Продумано все, включая каждый диалог героев. Сколько добрых и светлых мыслей заложили авторы в историю. Очень вдохновляющее кино получилось», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Встать на ноги»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
