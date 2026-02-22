Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест)

Александр Абдулов был из тех актёров, на которых просто интересно смотреть — неважно, играет он влюблённого, проходимца или героя. У него было редкое качество: он никогда не казался чужим в кадре.

Рассказывают, что во ВГИКе студенты специально толпились в раздевалке, чтобы посмотреть, как Абдулов снимает пальто. Женщины писали ему письма тоннами, а мужчины ловили себя на мысли: «Хочу быть таким же».

У него были роли большие и маленькие, проходные и звёздные, но даже в эпизодах он умудрялся запоминаться. А теперь проверим, насколько хорошо вы помните его фильмы. Мы покажем кадры, а вы попробуйте угадать — что за картина.