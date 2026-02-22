Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест)

Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест)

22 февраля 2026 15:13
Кадр из фильма «Обыкновенное чудо» (1978)

Он удачно смотрелся в каждой роли.

Александр Абдулов был из тех актёров, на которых просто интересно смотреть — неважно, играет он влюблённого, проходимца или героя. У него было редкое качество: он никогда не казался чужим в кадре.

Рассказывают, что во ВГИКе студенты специально толпились в раздевалке, чтобы посмотреть, как Абдулов снимает пальто. Женщины писали ему письма тоннами, а мужчины ловили себя на мысли: «Хочу быть таким же».

У него были роли большие и маленькие, проходные и звёздные, но даже в эпизодах он умудрялся запоминаться. А теперь проверим, насколько хорошо вы помните его фильмы. Мы покажем кадры, а вы попробуйте угадать — что за картина.

Фото: Кадры из фильмов «Гардемарины, вперёд!» (1987), «Сошедшие с небес» (1986), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985), «Формула любви» (1984), «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Короткий тест для настоящих ценителей лучших советских фильмов о войне: угадайте все 6 картин по цитатам Короткий тест для настоящих ценителей лучших советских фильмов о войне: угадайте все 6 картин по цитатам Читать дальше 23 февраля 2026
По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом Читать дальше 23 февраля 2026
Эти 3 советских сказки только напрасно показывали детям: их истинный смыл поняли лишь взрослые Эти 3 советских сказки только напрасно показывали детям: их истинный смыл поняли лишь взрослые Читать дальше 23 февраля 2026
У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит» У Муравьевой — идеальный муж, а не Гурин: кем были реальные супруги Кати, Тони и Людмилы из «Москвы слезам не верит» Читать дальше 22 февраля 2026
Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны» Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны» Читать дальше 21 февраля 2026
Этот тест пройдут лишь те, кто в СССР мечтал о своей машине: угадайте 5 картин по «Запорожцу» Этот тест пройдут лишь те, кто в СССР мечтал о своей машине: угадайте 5 картин по «Запорожцу» Читать дальше 20 февраля 2026
Лучший тест для конца февраля: угадайте все 6 цитат из «Зимы в Простоквашино», а то весна не придет Лучший тест для конца февраля: угадайте все 6 цитат из «Зимы в Простоквашино», а то весна не придет Читать дальше 20 февраля 2026
В «Офицеры» его взяли из Дома малютки: как легендарный советский фильм навсегда изменил судьбу маленького Ванюши В «Офицеры» его взяли из Дома малютки: как легендарный советский фильм навсегда изменил судьбу маленького Ванюши Читать дальше 20 февраля 2026
Тест для тех, кто пересматривает фильм «Москва слезам не верит» каждый месяц: угадайте героя по описанию от ИИ Тест для тех, кто пересматривает фильм «Москва слезам не верит» каждый месяц: угадайте героя по описанию от ИИ Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше