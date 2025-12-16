Главными в «Аватаре 3» будут не новички: как старые персонажи перевернут всю франшизу

Именно в них будет заключено наибольшее влияние на сюжет.

До премьеры фильма «Аватар: Пламя и пепел», в России который можно будет посмотреть только в рамах предсеансового обслуживания, остались считанные дни. А источники продолжают подбрасывать поводы для слухов.

В одном из интервью Джеймс Кэмерон раскрыл интригующие детали сюжета, которые кардинально меняют роль одного из главных антагонистов франшизы.

Куоритч в фильме «Аватар: Пламя и пепел»

Третья часть снова покажет зрителям полковника Майлза Куоритча в исполнении Стивена Лэнга. Казалось бы, он погиб в финале первой части, но в сиквеле его вернули в виде «рекомбинанта». Это тело На’ви, в которое загрузили все его воспоминания и личность.

Он оставался главной угрозой для Джейка Салли, а трейлеры триквела намекали на его альянс с враждебными кланами На’ви. Однако Джеймс Кэмерон в своих интервью давал понять, что в новом фильме злодея ждёт более сложный путь.

«Куоритч переживает кризис самоидентификации. Этот глубокий самоанализ может привести к неожиданному повороту в его судьбе», — намекал режиссер.

Важную роль в его трансформации может сыграть растущая связь с Эйвой — разумом самой планеты Пандора.

Неисключено даже временное перемирие или союз между Джейком и его заклятым врагом. Ведь на каком-то этапе оба могут осознать, что их цели на этой планете начали совпадать.

Грейс в фильме «Аватар: Пламя и пепел»

Хотя сама доктор Грейс Огустин покинула франшизу, её наследие живо в лице Кири. Приёмная дочь Джейка и Нейтири была рождена именно аватаром учёной, и вновь её играет Сигурни Уивер.

В новой части связь Кири с Эйвой — разумом Пандоры — будет исследована ещё глубже. Те уникальные способности, которые она лишь начала проявлять во втором фильме, теперь раскроются в полной мере.

