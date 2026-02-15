Меню
Киноафиша Статьи Главная любовь луноликой султанши или злодей века? Что не рассказал «Великолепный век» о Рустеме-паше

Главная любовь луноликой султанши или злодей века? Что не рассказал «Великолепный век» о Рустеме-паше

15 февраля 2026 15:13
Кадр из сериала «Великолепный век»

Турецкий проект показал Рустема-пашу и как преданного мужа, и как злодея, погубившего Мустафу. Каким он был в реальности? 

Зрители сериала «Великолепный век» по-разному относятся к герою: многих привлекает его любовь к Михримах, но они помнят и его роль в падении шехзаде Мустафы. На роль Рустема взяли Озана Гювена, которого считают одним из самых красивых турецких актёров.

Современные историки описывают Рустема как жесткого человека с грубыми чертами, обвиняют во взяточничестве и других злодеяниях. Венецианские послы также писали о нем резко. По их словам, он был мал ростом, с красноватым лицом и недобрым взглядом, но есть нюанс.

Историк Лесли Пирс отмечает, что иностранные послы обычно плохо отзывались об османских чиновниках, близких к султану. Поэтому к их высказываниям нужно относиться осторожно.

Что известно о визире

Рустем родился около 1500 года в Хорватии и попал в янычары по системе девширме. Быстро сделал карьеру при дворе и в итоге женился на Михримах-султан. Его брат Синан впоследствии стал одним из главных адмиралов Османской империи.

Любовь к Михримах

Рустем заботился о жене и дочери Айше: дарил подарки, охранял их и увез семью на остров, когда в Стамбул пришла чума. Многие историки считают, что Михримах тоже любила супруга, ведь после его смерти она осталась вдовой, хотя как дочь, а потом и сестра султана она могла вступить в новый брак.

В сериале показан заговор и убийство Рустема с участием Михримах. В реальности он умер естественной смертью в 1562 году; причиной называли сильные переживания из‑за болезни дочери.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
