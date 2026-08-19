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Киноафиша Статьи Главная интрига «Шефа 8» связана не с Расторгуевым: «Без Тихомирова будет не то»

Главная интрига «Шефа 8» связана не с Расторгуевым: «Без Тихомирова будет не то»

19 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Шеф»

В прошлых сериях в судьбе героя произошел неожиданный поворот.

Осенью «Шеф» вернётся с восьмым сезоном. Главная интрига продолжения уже понятна: что произошло с Максом Тихомировым. Зрители выдвигают свои версии и опасаются, что полюбившегося персонажа не вернут.

Чем закончился 7-й сезон «Шефа»

Финал предыдущего сезона оставил зрителей в напряжении. Макс остановился у цветочного киоска, но не успел сделать покупку: рядом появились двое неизвестных и открыли по нему огонь. Герой рухнул на землю, получив несколько ранений.

К такому исходу Макс фактически пришёл сам. Он сорвал планы преступников, помог Дане, вступил в открытое противостояние с группировкой Кочевника и даже ранил её главаря. После этого Тихомиров оказался главной целью для людей, которым успел перейти дорогу.

Теперь зрителям остаётся гадать, пережил ли Макс покушение или создатели действительно решили вывести одного из центральных персонажей из истории.

Кадр из сериала «Шеф»

Мнение зрителей

Списывать Макса со счетов пока рано. Известно, что Кирилл Полухин, исполняющий эту роль, участвовал в съёмках восьмого сезона. Правда, это ещё не гарантирует полноценного возвращения героя: его могли оставить в воспоминаниях или использовать в других сценах, связанных с прошлым.

«Вполне возможно, что Тихомиров будет появляться только в воспоминаниях героев или даже как образ из прошлого, который помогает им принять важное решение», — предполагает автор Дзен-канала «Мир сериалов».

Зрители, однако, настроены оптимистично и уверены, что Макса всё-таки не стали выводить из истории.

«Без Тихомирова восьмой сезон уже будет совсем не тот, его обязательно должны оставить», «После всех этих сезонов именно Макс остаётся главным интересом, поэтому верится с трудом, что его действительно убили», — обсуждают сериал пользователи в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Шеф»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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