Гильермо дель Торо уже посмотрел «Аватар 3»: «Зрителей ждут большие сюрпризы»

До выхода третьего «Аватара» в широкий прокат остается примерно месяц. Однако некоторые счастливчики уже успели познакомиться с новой работой Джеймса Кэмерона.

В их числе оказался и Гильермо дель Торо. В своем недавнем разговоре с французским YouTube-каналом Konbini режиссер поделился, что ему довелось посмотреть все три картины из знаменитой саги «Аватар».

Гильермо дель Торо об «Аватаре 3»

Режиссер признался, что вся трилогия произвела на него огромное впечатление.

«Мне посчастливилось увидеть все три фильма "Аватар". Это настоящие шедевры. Я знаю, куда развивается сюжет, и уверен, что зрителей ждут большие сюрпризы», — поделился дель Торо.

Он также добавил, что Джеймс Кэмерон, подобно создателям «Волшебника страны Оз» или «Звездных войн», открывает для человечества совершенно новые и невероятные миры.

Премьера «Аватара 3»

Гильермо дель Торо давно входит в число самых искренних поклонников творчества Джеймса Кэмерона. Когда на экраны вышел «Аватар: Путь воды», мексиканский режиссер охарактеризовал ленту как потрясающее кинематографическое открытие.

Сам Кэмерон не скрывает уверенности в своей новой работе. Он утверждает, что картина «Аватар: Пламя и пепел» станет самой сильной частью саги.

Реакция его супруги Сьюзи лишь подтверждает это: по словам Джеймса, после знакомства с черновым монтажом она пережила такой эмоциональный шок, что несколько часов подряд не могла говорить и не сдерживала слез.

Ожидается, что зрители всего мира смогут оценить новый фильм 19 декабря.

