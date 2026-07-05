Герой уже старый, а сезон — новый: с 6 июля на НТВ стартует продолжение культового сериала

Зрители уже давно полюбили этот детектив.

Есть сериалы, которые зрители включают не только ради расследований, но и ради встречи со старыми знакомыми. «Балабол» как раз из таких проектов — за восемь сезонов Саня Балабин стал почти родным для поклонников.

И теперь герой Константина Юшкевича возвращается с новыми делами. Девятый сезон иронического детектива стартует на НТВ 6 июля и снова покажет, что даже самые опасные ситуации можно пройти с характером и чувством юмора.

Балабола ждут новые дела и сильный противник

Александр Балабин всегда привык рассчитывать только на себя. Он упрямый, уверенный, иногда слишком самостоятельный, но именно за это его и любят зрители.

В новых сериях Сане предстоит расследовать самые разные преступления: от мошеннических схем до похищений. Но главным испытанием станет встреча с новым серьезным противником — бывшим спецназовцем Макеевым.

И впервые Балабол столкнется с человеком, которого нельзя победить только напором и смекалкой.

Сам Константин Юшкевич признается, что ему близок его персонаж:

«Александр Балабин — человек-оптимист, он никогда не теряет силу духа и чувство юмора. Это помогает ему выбираться из различных ситуаций и быть всегда на высоте».

В личной жизни тоже не все спокойно

Но «Балабол» никогда не был только обычным детективом. За расследованиями всегда скрывались человеческие истории.

В девятом сезоне отношения Сани и Марьям (Юлия Такшина) окажутся под угрозой. Теперь самому Балабину придется понять, каково это — чувствовать, что для любимого человека работа иногда становится важнее семьи.

Создатели обещают сделать новый сезон более эмоциональным. Режиссер Владимир Шевельков отметил, что хотел показать героев живыми людьми — теми, кто сомневается, любит, спорит и переживает.

Старые герои и новая глава истории

Вернутся и другие любимые персонажи. Дядя Митя в исполнении Сергея Баталова снова добавит Балаболу проблем, а коллег команды ждут неожиданные перемены.

Именно в этом секрет долгой жизни сериала. Здесь есть не только погони, драки и расследования, но и герои, за которыми интересно наблюдать годами.

Девятый сезон докажет: Саня Балабин все еще в строю. А значит, преступникам снова придется несладко.

Ранее мы писали: На ИВИ эти 3 российских сериала получили твердые 9 из 10: в №1 прекрасен Максим Матвеев, а №2 сравнивают с «Чернобылем».