Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»: москвичи зря искали заведение с красавцем за стойкой

Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»: москвичи зря искали заведение с красавцем за стойкой

1 ноября 2025 11:50
Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

Команде пришлось выкручиваться.

Сериал «Бар "Один звонок"» стал новинкой прошедшего октября. Его мрачная атмосфера и оригинальная концепция сразу захватили зрителей.

Сюжет вращается вокруг бармена, работающего в мистическом заведении. Здесь гости получают шанс позвонить ушедшим из жизни родным. Однако за эту возможность приходится платить самую высокую цену — собственную жизнь.

Многие поклонники тут же начали поиски стильного бара, надеясь прочувствовать его уникальную атмосферу. Но их ждало разочарование — таинственное заведение оказалось невозможно отыскать в реальном мире.

Сюжет сериала «Бар "Один звонок"»

В странном баре существует необычная услуга. Каждый гость может набрать номер и связаться с ушедшим из жизни родным человеком. Разговор длится всего шестьдесят секунд. Но за этот миг общения придется заплатить страшную цену — участием в смертельной игре.

Следователь Андрей Морозов расследует исчезновение сына своей тяжело больной супруги. Все нити загадочного дела ведут к таинственному бару.

Проблема в том, что бармен постоянно возникает в разных точках города и так же внезапно пропадает. После его визитов остаются лишь тела клиентов, рискнувших сыграть в русскую рулетку.

Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»

Создатели частично использовали московские локации. Уютные тесные дворики и старинные кварталы столицы помогли передать ту самую мистическую ауру города.

Однако львиная доля производства развернулась в павильонах. Такой подход дал киногруппе полный контроль над светом, звуком и каждой деталью оформления.

Знаменитый бар с его загадочной обстановкой был целиком воссоздан в декорациях. Это позволило добиться нужного ощущения тревожной реалистичности. Таким образом, волшебное заведение существует исключительно на экране, а не в реальном мире.

Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители придумали свою концовку сериала.

Фото: Кадры из сериала «Бар "Один звонок"»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Просто ремейк любого голливудского боевика»: в Сети назвали главный минус «Невского» — сериал вам тоже что-то напоминает? «Просто ремейк любого голливудского боевика»: в Сети назвали главный минус «Невского» — сериал вам тоже что-то напоминает? Читать дальше 30 октября 2025
Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей Читать дальше 30 октября 2025
Сначала вышла, потом покорила 31 000 000 зрителей: объясняем феномен новой серии «Маши и Медведя» «Книжка-лягушка» Сначала вышла, потом покорила 31 000 000 зрителей: объясняем феномен новой серии «Маши и Медведя» «Книжка-лягушка» Читать дальше 29 октября 2025
Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Сейчас ее заклеймили словом «токсик», а в СССР так проявляли любовь: что не так с мамой Нины Соломатиной в фильме «Карнавал» Читать дальше 2 ноября 2025
Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Не так уж он и отличался от человека: сколько весил Т-800 из «Терминатора»? Читать дальше 2 ноября 2025
«У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор «У тебя кардан стучит»: странная деталь фильма «Москва слезам не верит», которую зрители обсуждают до сих пор Читать дальше 2 ноября 2025
На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине На самом деле Сэм носил Кольцо гораздо дольше: он не поддался ему только по одной причине Читать дальше 2 ноября 2025
Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать Самый страшный монстр «Чужого» вовсе не ксеноморф: знакомимся с андроидами, которые умеют улыбаться и убивать Читать дальше 2 ноября 2025
Почему в «Алисе в Пограничье» нет тузов? Фанаты строят такие теории, что мозг вскипает Почему в «Алисе в Пограничье» нет тузов? Фанаты строят такие теории, что мозг вскипает Читать дальше 2 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше