Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»: москвичи зря искали заведение с красавцем за стойкой

Сериал «Бар "Один звонок"» стал новинкой прошедшего октября. Его мрачная атмосфера и оригинальная концепция сразу захватили зрителей.

Сюжет вращается вокруг бармена, работающего в мистическом заведении. Здесь гости получают шанс позвонить ушедшим из жизни родным. Однако за эту возможность приходится платить самую высокую цену — собственную жизнь.

Многие поклонники тут же начали поиски стильного бара, надеясь прочувствовать его уникальную атмосферу. Но их ждало разочарование — таинственное заведение оказалось невозможно отыскать в реальном мире.

Сюжет сериала «Бар "Один звонок"»

В странном баре существует необычная услуга. Каждый гость может набрать номер и связаться с ушедшим из жизни родным человеком. Разговор длится всего шестьдесят секунд. Но за этот миг общения придется заплатить страшную цену — участием в смертельной игре.

Следователь Андрей Морозов расследует исчезновение сына своей тяжело больной супруги. Все нити загадочного дела ведут к таинственному бару.

Проблема в том, что бармен постоянно возникает в разных точках города и так же внезапно пропадает. После его визитов остаются лишь тела клиентов, рискнувших сыграть в русскую рулетку.

Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»

Создатели частично использовали московские локации. Уютные тесные дворики и старинные кварталы столицы помогли передать ту самую мистическую ауру города.

Однако львиная доля производства развернулась в павильонах. Такой подход дал киногруппе полный контроль над светом, звуком и каждой деталью оформления.

Знаменитый бар с его загадочной обстановкой был целиком воссоздан в декорациях. Это позволило добиться нужного ощущения тревожной реалистичности. Таким образом, волшебное заведение существует исключительно на экране, а не в реальном мире.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что зрители придумали свою концовку сериала.