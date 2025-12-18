Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ

Главной новинкой кинопроката на этой неделе стала свежая новогодняя комедия «Ёлки 12». Фильмы этой серии давно стали для многих символом предпраздничного настроения, плавно погружая зрителей в зимнюю сказку.

Однако мало кто задумывается, что вся эта киношная магия создавалась в разгар летнего зноя. Съёмки проходили в то время, когда до настоящих сугробов и морозов было ещё очень далеко.

Где снимали «Ёлки 12»

Основная часть съёмок разворачивалась на самом севере России — в Хибинах. Динамичные эпизоды с катанием на сноуборде и захватывающие панорамы снимали на знаменитом курорте «Большой Вудъявр» в Кировске.

Для более камерных, домашних сцен съёмочная группа переместилась в подмосковный Реутов. Уютные интерьеры одной из квартир стали местом, где разыгрывались семейные истории героев.

А чтобы история одного из героев, Вани, звучала максимально правдиво, авторы отправились в настоящий Киров. Они снимали в реальных школьных коридорах, дворах и квартирах. В массовке даже участвовали местные жители.

Как снимали «Ёлки 12»

Один из эпизодов фильма снимали в самый разгар лета. На набережной Москвы-реки столбик термометра показывал +30 градусов. Съёмочная группа поливала зелёный газон и раскалённый асфальт из снеговых пушек, устанавливала новогодние ёлки и развешивала гирлянды.

А Дмитрий Нагиев, закутанный в пуховик, репетировал сцену под недоумёнными взглядами прохожих в шортах и майках.

Специальная искусственная смесь за секунды покрывала всё вокруг тонким, искрящимся слоем, создавая полную иллюзию морозного утра. Так за несколько часов жаркий август волшебным образом превращался в снежный декабрь.

