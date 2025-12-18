Меню
Киноафиша Статьи Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ

18 декабря 2025 20:00
Кадр из фильма «Ёлки 12»

Работа над «зимней» лентой велась летом.

Главной новинкой кинопроката на этой неделе стала свежая новогодняя комедия «Ёлки 12». Фильмы этой серии давно стали для многих символом предпраздничного настроения, плавно погружая зрителей в зимнюю сказку.

Однако мало кто задумывается, что вся эта киношная магия создавалась в разгар летнего зноя. Съёмки проходили в то время, когда до настоящих сугробов и морозов было ещё очень далеко.

Кадр из фильма «Ёлки 12»

Где снимали «Ёлки 12»

Основная часть съёмок разворачивалась на самом севере России — в Хибинах. Динамичные эпизоды с катанием на сноуборде и захватывающие панорамы снимали на знаменитом курорте «Большой Вудъявр» в Кировске.

Для более камерных, домашних сцен съёмочная группа переместилась в подмосковный Реутов. Уютные интерьеры одной из квартир стали местом, где разыгрывались семейные истории героев.

А чтобы история одного из героев, Вани, звучала максимально правдиво, авторы отправились в настоящий Киров. Они снимали в реальных школьных коридорах, дворах и квартирах. В массовке даже участвовали местные жители.

Кадр из фильма «Ёлки 12»

Как снимали «Ёлки 12»

Один из эпизодов фильма снимали в самый разгар лета. На набережной Москвы-реки столбик термометра показывал +30 градусов. Съёмочная группа поливала зелёный газон и раскалённый асфальт из снеговых пушек, устанавливала новогодние ёлки и развешивала гирлянды.

А Дмитрий Нагиев, закутанный в пуховик, репетировал сцену под недоумёнными взглядами прохожих в шортах и майках.

Специальная искусственная смесь за секунды покрывала всё вокруг тонким, искрящимся слоем, создавая полную иллюзию морозного утра. Так за несколько часов жаркий август волшебным образом превращался в снежный декабрь.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал пройти тест и вспомнить прошлые фильмы франшизы.

Фото: Кадры из фильма «Ёлки 12» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
