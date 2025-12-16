Новые «Ёлки» уже на этой неделе: проверьте в нашем тесте, а не забыли ли вы предыдущие 11 частей

Скоро на экранах — уже двенадцатая по счету новогодняя история. В декабре в прокат выходит очередной фильм легендарной отечественной франшизы — «Ёлки 12». Среди главных героев — полюбившиеся зрителям персонажи Дмитрия Нагиева и Рузиля Минекаева.

А ведь за более чем десять лет эти «Ёлки» увидели столько судеб, романтических встреч и забавных курьезов, что уже сложно вспомнить все детали. Готовы проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в этой новогодней вселенной? Наш тест поможет вспомнить ключевые моменты, забавные совпадения и трогательные финалы некоторых частей саги.

