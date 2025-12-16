Меню
Новые «Ёлки» уже на этой неделе: проверьте в нашем тесте, а не забыли ли вы предыдущие 11 частей

16 декабря 2025 14:15
Кадры из фильмов «Ёлки» (2010), «Ёлки 3» (2013), «Ёлки новые» (2017)

Самое время освежить впечатления о сюжете.

Скоро на экранах — уже двенадцатая по счету новогодняя история. В декабре в прокат выходит очередной фильм легендарной отечественной франшизы — «Ёлки 12». Среди главных героев — полюбившиеся зрителям персонажи Дмитрия Нагиева и Рузиля Минекаева.

А ведь за более чем десять лет эти «Ёлки» увидели столько судеб, романтических встреч и забавных курьезов, что уже сложно вспомнить все детали. Готовы проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в этой новогодней вселенной? Наш тест поможет вспомнить ключевые моменты, забавные совпадения и трогательные финалы некоторых частей саги.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал догадаться о названиях 6 советских фильмов только по одному кадру с арбузом.

Фото: Кадры из фильмов «Ёлки» (2010), «Ёлки 3» (2013), «Ёлки лохматые» (2014), «Ёлки 2» (2011), «Ёлки 1914 (2014)»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
