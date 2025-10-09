Меню
Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?

9 октября 2025 18:20
Кадр из фильма «Август»

Появилось больше экшена и трогательных моментов.

Фильм «Август» представляет свежий взгляд на знаменитый роман Владимира Богомолова «Момент истины» — эталонный военный детектив о работе контрразведки. Однако создатели картины позволили себе творческие вольности, изменив некоторые сюжетные линии и предложив зрителям альтернативный финал.

В литературной версии перед решающей операцией к Алехину прикрепляли офицера Аникушина. Объёмные флешбэки подробно раскрывали прошлое героя и причины его неприязни к контрразведчикам. Именно это предубеждение привело к роковой ошибке во время встречи с подозрительными военными в лесу — персонаж погибает.

Экранизация же свела роль Аникушина к эпизодическому появлению. Услышав, что группа Алехина действует вопреки приказу командования, солдат предпочитает остаться на точке сбора.

Кадр из фильма «Август»

Проверку подозрительных агентов поручают водителю отряда Хижняку. Именно он гибнет от вражеской пули в трагической ситуации. Далее разворачивается масштабный экшен — динамичная сцена со взрывами и перестрелками, отсутствующая в оригинальной книге.

В финале Таманцев, обнаружив документы Хижняка, узнаёт настоящее имя погибшего — Архип. Завершающей кадр переносит на экран посвящение из романа Богомолова: «Тем немногим, которые спасли многих».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го».

Фото: Кадры из фильма «Август» (2025)
Светлана Левкина
