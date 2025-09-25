Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го»

В прокат в России и странах СНГ вышла военная драма «Август» со звездным составом. Фильм снят по знаменитому роману Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе 44-го»).

Интересно, что это уже вторая экранизация: в начале 2000-х вышел фильм Михаила Пташука, который стал довольно популярным. Но новый «Август» отличается от своего предшественника.

Алехин

В более ранней ленте этого героя сыграл 34-летний Евгений Миронов. В новой версии Алехиным стал 51-летний Сергей Безруков.

Такой выбор уже вызывает вопросы у зрителей. Образ получился другим: Безруков создал более сдержанного и опытного офицера, в отличие от энергичного Алехина у Миронова.

Таманцев

В книге он — настоящий мастер оперативной работы: он отлично ориентируется в лесу, стреляет с двух рук и является ключевым бойцом группы. В фильме Пташука его сыграл тогда еще молодой Владислав Галкин, и роль принесла ему огромную популярность.

В новой версии «Августа» Таманцева играет один из самых востребованных актеров нового поколения — 30-летний Никита Кологривый. Интересно, что в этом фильме его персонаж выходит на первый план. Зрители узнают его прошлое, понимают мотивы.

Места съемок

Если предшественник снимали в лесах Западной Белоруссии — прямо как в книге, то создатели нового «Августа» выбрали другой подход. Съемки проходили от Москвы и Петербурга до Калининграда и Ростова-на-Дону.

Например, знаменитый вокзал в Лиде «сыграл» вокзал из Шушар под Петербургом, который специально подготовили для съемок.

Больше героев

В оригинальном романе и фильме Пташука в работу группы Алехина вмешивается офицер из комендатуры Аникушин, временно прикомандированный к оперативникам.

В новой версии персонаж тоже есть, но появился и еще один важный герой — Хижняк. Именно им предстоит сыграть ключевую роль в трагическом финале операции.

Бюджет

Фильм Пташука «В августе 44-го» сняли с бюджетом около 5 миллионов долларов. По курсу 25-летней давности это составляло примерно 135 миллионов рублей.

Новый «Август» обошел предшественника по затратам: его бюджет составил 650 миллионов рублей (почти 8 миллионов долларов).

Интересно, что в «нулевые» картина не окупилась в прокате — ее сборы составили всего 440 тысяч долларов. Но стоит учесть, что фильм показывали всего на 10 копиях, а зрительская аудитория составила около 239 тысяч человек.

