Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го»

Другой не только Алехин: 5 главных отличий военной премьеры с Безруковым от фильма «В августе 44-го»

25 сентября 2025 17:09
Кадр из фильма «Август»

Лента «Август» сейчас в широком прокате.

В прокат в России и странах СНГ вышла военная драма «Август» со звездным составом. Фильм снят по знаменитому роману Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе 44-го»).

Интересно, что это уже вторая экранизация: в начале 2000-х вышел фильм Михаила Пташука, который стал довольно популярным. Но новый «Август» отличается от своего предшественника.

Алехин

В более ранней ленте этого героя сыграл 34-летний Евгений Миронов. В новой версии Алехиным стал 51-летний Сергей Безруков.

Кадр из фильма «В августе 44-го»

Такой выбор уже вызывает вопросы у зрителей. Образ получился другим: Безруков создал более сдержанного и опытного офицера, в отличие от энергичного Алехина у Миронова.

Кадр из фильма «Август»

Таманцев

В книге он — настоящий мастер оперативной работы: он отлично ориентируется в лесу, стреляет с двух рук и является ключевым бойцом группы. В фильме Пташука его сыграл тогда еще молодой Владислав Галкин, и роль принесла ему огромную популярность.

Кадр из фильма «В августе 44-го»

В новой версии «Августа» Таманцева играет один из самых востребованных актеров нового поколения — 30-летний Никита Кологривый. Интересно, что в этом фильме его персонаж выходит на первый план. Зрители узнают его прошлое, понимают мотивы.

Кадр из фильма «Август»

Места съемок

Если предшественник снимали в лесах Западной Белоруссии — прямо как в книге, то создатели нового «Августа» выбрали другой подход. Съемки проходили от Москвы и Петербурга до Калининграда и Ростова-на-Дону.

Например, знаменитый вокзал в Лиде «сыграл» вокзал из Шушар под Петербургом, который специально подготовили для съемок.

Больше героев

В оригинальном романе и фильме Пташука в работу группы Алехина вмешивается офицер из комендатуры Аникушин, временно прикомандированный к оперативникам.

В новой версии персонаж тоже есть, но появился и еще один важный герой — Хижняк. Именно им предстоит сыграть ключевую роль в трагическом финале операции.

Бюджет

Фильм Пташука «В августе 44-го» сняли с бюджетом около 5 миллионов долларов. По курсу 25-летней давности это составляло примерно 135 миллионов рублей.

Новый «Август» обошел предшественника по затратам: его бюджет составил 650 миллионов рублей (почти 8 миллионов долларов).

Интересно, что в «нулевые» картина не окупилась в прокате — ее сборы составили всего 440 тысяч долларов. Но стоит учесть, что фильм показывали всего на 10 копиях, а зрительская аудитория составила около 239 тысяч человек.

Ранее портал «Киноафиша» писал о сюжете новинки.

Фото: Кадры из фильмов «Август» (2025), «В августе 44-го» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) «А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео) Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике Читать дальше 29 сентября 2025
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня Читать дальше 28 сентября 2025
Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна Крош и Ежик объяснят ИИ проще, чем любой профессор ВУЗа: ждем «ПинКод 2.0» со Смешариками — дата премьеры уже известна Читать дальше 27 сентября 2025
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу Читать дальше 26 сентября 2025
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Читать дальше 26 сентября 2025
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле? Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле? Читать дальше 26 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше