Финал «Сумерек» заставил зрителей открыть рты от удивления: а ведь Майер хотела больше кровавой драмы

17 мая 2026 11:00
Кадр из фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2»

У писательницы был другой замысел.

Спустя годы финал «Сумерек. Сага: Рассвет — Часть 2» до сих пор вызывает споры и обсуждения у поклонников. Для франшизы, которую часто обвиняли в излишней мелодраматичности, такой смелый и тёмный сюжетный поворот стал настоящим шоком.

Именно это сделало заключительные кадры одним из самых запоминающихся и спорных моментов в истории молодёжного кино 2000-х.

Но мало кто знает, что автор оригинальных романов Стефани Майер собиралась дать саге другой конец на экране.

Финал фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2»

Зрителей ждала настоящая эмоциональная встряска: они стали свидетелями жестокой битвы между кланом Калленов и древними Вольтури, в которой многие любимые герои погибли. Однако в самый драматичный момент выяснилось, что всё это — лишь видение Элис Каллен.

Её дар показал лидеру Вольтури, Аро, будущее, в котором его ждёт неминуемое поражение и гибель. Увидев это, он предпочёл отступить, предотвратив реальное кровопролитие.

Кадр из фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2»

Стефани Майер и финал фильма

А Стефани Майер планировала финал куда более мрачным — в реальной битве должны были действительно погибнуть ключевые персонажи, например, Розали и Эмметт. По её мнению, такие потери помогли бы зрителям прочувствовать настоящую цену победы.

Однако режиссер фильма Билл Кондон был против. Он понимал, что романтическую франшизу, которую полюбили миллионы, стоит завершать на светлой ноте, а не оставлять поклонников с тяжёлым чувством утраты.

Майер волновалась, что зрители будут разочарованы, если в эпическом противостоянии не погибнет ни один герой. В итоге был найден компромисс — шокирующая битва-предупреждение, которая оставила всех в живых, но при этом дала ощущение реальной угрозы.

Фото: Кадры из фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
