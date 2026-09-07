Финал невозможно угадать: 5 новых скандинавских детективов, которые затягивают сильнее «Моста» и «Убийства»

Если кажется, что все хорошие детективы уже просмотрены, самое время обратить внимание на скандинавские новинки. Именно северяне умеют держать зрителя в напряжении до последних минут, не злоупотребляя погонями и спецэффектами.

Вместо этого — мрачная атмосфера, сложные герои, заснеженные пейзажи и финалы, которые сложно предугадать.

«Хильдур» (2026)

Настоящая находка для поклонников классического скандинавского нуара. Главная героиня — детектив Хильдур Рюнарсдоттир из небольшого исландского городка, которой вместе с напарниками из Европы предстоит расследовать серию жестоких убийств.

Красивые северные пейзажи, суровая атмосфера и запутанное расследование делают сериал одной из самых заметных премьер года.

«Каштановый человечек» — второй сезон (2026)

Продолжения этого сериала поклонники ждали пять лет — и ожидание оказалось не напрасным. Новое дело Найи Тулин и Марка Хесса снова связано с серийным убийцей, который словно всегда оказывается на шаг впереди полиции.

Финал, как отмечают зрители, вновь оказывается неожиданным, а напряжение не отпускает ни на минуту.

Этот мини-сериал понравится тем, кто любит психологические детективы. Криминолог Лейла возвращается в родной город, где когда-то сама стала жертвой похищения. Вскоре исчезает маленькая девочка, и героиня понимает: прошлое может повториться.

История постепенно превращается не только в расследование, но и в попытку разобраться с собственной травмой.

«Убийства в Согне» (2026)

Всего четыре серии, но каждая смотрится на одном дыхании. Главную роль исполнил Кристофер Хивью, которого многие помнят по «Игре престолов».

Небольшой полицейский участок готовятся закрыть, однако загадочное убийство дает его сотрудникам последний шанс доказать свою необходимость. Получился атмосферный детектив без лишних сцен, который легко посмотреть за один вечер.

Самый мрачный сериал в подборке. Опытный детектив расследует убийство подростка и неожиданно понимает, что в деле может быть замешан ее собственный сын.

Чем дальше развивается расследование, тем сложнее становится выбор между профессиональным долгом и материнскими чувствами. Любителям неспешных психологических историй этот сериал точно стоит взять на заметку.

Все пять проектов объединяет то, за что зрители любят скандинавские детективы: сильная атмосфера, непростые персонажи и сюжеты, которые невозможно разгадать заранее. Если хочется провести несколько вечеров в хорошем напряжении, эта подборка точно не разочарует.