Финал «Миротворца» вышел громким, но непонятным: 5 вопросов, которые не дают фанатам спать спокойно — похоже, без 3 сезона не обойтись

Кажется, жанр супергеройских историй давно трещит по швам, пишут в Сети зрители. Marvel судорожно ищет формулу успеха, DC метается между перезапусками, а зрители устали от пафосных спасений мира.

На этом фоне второй сезон «Миротворца» Джеймса Ганна выглядит почти чудом — ироничный, мрачный и по-человечески трогательный. Но финал оставил столько вопросов, что кажется, зрители попали в ту же ловушку, что и сам Крис Смит — между измерениями и собственными сомнениями.

Что случилось с Амандой Уоллер?

Когда-то она управляла отрядом убийц с холодной точностью хирурга. Теперь Аманда Уоллер исчезла, оставив после себя политический вакуум размером с кратер. После предательства дочери и разгрома A.R.G.U.S. её власть вроде бы испарилась. Но кто поверит, что Уоллер просто ушла?

Что скрывает “Шах и Мат”?

Новая организация Леоты Адебайо звучит как метафора политики DC — те же фигуры, только другая доска. После краха A.R.G.U.S. команда Миротворца становится чем-то вроде частного шпионского стартапа, финансируемого из грязных денег и старых грехов.

И если в составе уже мелькают Саша Бордо и Дзюдомастер, то “Шах и Мат” явно готовится сыграть против кого-то покрупнее. Возможно, это и есть новая база для всей обновлённой вселенной Ганна.

Что такое Планета Спасение?

Финал показал портал в странное место — не рай, не ад, а зеркальную Землю, где законы работают наперекосяк. Рик Флэг-старший превращает её в межпространственную тюрьму для неугодных. Иронично, что бывший герой теперь строит свой Гуантанамо.

Фанаты комиксов узнали отсылку — планета Лебедь 4019, где когда-то содержали самых опасных злодеев. Если именно туда отправили Миротворца, нас ждёт не просто битва, а апокалиптический трибунал.

Вернется ли брат Миротворца?

Кит Смит — тень из прошлого, которая не отпускает. Во втором сезоне он становится символом вины, буквально ожившим кошмаром детства Криса. Но теперь, в виде альтернативного “Капитана Триумфа”, он получает шанс на реванш.

Их дуэль — не просто бой, а метафора прощения. Ганн не ставит точку — Кит завис между мирами. Вернётся ли он? Скорее всего, да. И тогда вопрос — кто кого будет спасать.

Как связан Лютор

Появление Николаса Холта в роли Лекса Лютора в финале — тонкий ход. Лютор помогает вытащить Миротворца из квантовой камеры не ради альтруизма, а ради новой партии. Он всегда выигрывает, даже в плену, пишет автор Дзен-канала

«Киновед в штатском».

Теперь он на свободе — и явно не просто для камео. Ведь следующий проект Ганна — “Супермен: Человек завтрашнего дня”, где Лютор сыграет ключевую роль. Так что “Миротворец” — не спин-офф, а стартовая площадка большого кроссовера.

И вот Крис снова один — между мирами, с чувством вины и крошечным шансом на искупление. Ганн снова напоминает: даже в комедии про психопатов можно говорить о совести, одиночестве и надежде.

