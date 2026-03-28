Финал «Магической битвы» «взял» рекордные 9,9 на IMDb: «Это вершина аниме»

Вышел заключительный, двенадцатый эпизод третьего сезона «Магической битвы», и он подарил поклонникам именно то, чего они с нетерпением ждали: впечатляющий экшен. Зрелищный, стремительный сюжет, наполненный эффектными сценами и захватывающими моментами, от которых получаешь искреннее удовольствие.

На портале IMDb финальная серия уже получила от пользователей оценку 9,9 балла из 10. Это наивысший рейтинг среди всех эпизодов за три сезона аниме.

Сюжет

Один из самых могущественных колдунов, Юта Оккоцу, практически в одиночку вытягивает финальную серию. Герой сражается сразу с тремя оппонентами: магом Ри Исигори, использующим лазерную пушку, колдуньей из прошлого Такако Уро, владеющей техникой управления небом, и гигантским проклятым насекомым по имени Куроуруси.

Как и ожидалось, последний эпизод вместил в себя схватки со всеми тремя участниками «Смертельной миграции», адаптировав целых семь глав манги. Поэтому хронометраж серии увеличили до 27 минут (не считая финальной заставки).

Отзывы

Зрители в восторге буквально от всего: качества анимации, постановки боевых сцен, сюжетной составляющей и накала напряжения. Некоторые фанаты сожалеют лишь о том, что следующего сезона придется ждать довольно долго.