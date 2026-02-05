Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»

У героини была бы другая судьба.

«Дьявол носит Prada» — культовая сатирическая драма о мире высокой моды. Главная героиня, Энди Сакс, умная, но немодная выпускница журфака, мечтающая стать серьёзным журналистом. Чтобы «сделать шаг к мечте», она устраивается ассистенткой к Миранде Пристли — всесильной и леденяще холодной главному редактору самого влиятельного модного журнала.

Эта работа считается «работой мечты для миллиона девушек», но для Энди она быстро превращается в ад из-за бесконечных унижений, невыполнимых поручений и капризов Миранды.

В финале она становится невольным свидетелем интриг начальницы и впадает в ужас от ее цинизма. Чтобы не стать в будущем такой же, Энди делает выбор, выходит из игры и показательно выбрасывает свой служебный телефон в фонтан.

Но что, если бы она выбрала карьеру, а не себя. Мы попросили ИИ придумать альтернативный финал истории.

Ближайшие 2-3 года: «Золотая клетка» и закалка

Незаменимая правая рука: Энди окончательно превратилась бы в «вторую Эмили» — идеальную, предугадывающую каждое желание Миранды. Она получила бы огромную власть в индустрии в целом. Её боялись бы, ей льстили дизайнеры, её имя стало бы паролем.

Нейт и старые друзья окончательно ушли бы из её жизни.

Через 5-7 лет: Преемница «дьявола»

Новая Миранда: Энди переняла бы не только стиль, но и методы. Она стала бы такой же холодной, расчётливой и одинокой на вершине. Возможно, Миранда, видя в ней своё отражение, начала бы готовить её в преемницы, одновременно испытывая ревность и уважение.

Карьерный пик: Энди могла бы получить собственную колонку, а затем и пост главного редактора одного из менее значимых изданий медиа-империи. Её статьи были бы блестящи, резки и безжалостны.

Одиночество как статус: Её личная жизнь свелась бы к кратким светским романам и мимолётным связям. Её настоящей семьёй стал бы офис, а единственной эмоцией — удовлетворение от победы.

Через 10-15 лет: Расплата

Когда Миранду сместят в ходе интриг, Энди с холодной решимостью займёт её кресло. Она повторит судьбу наставницы: будет править журналом железной рукой, бояться её будут даже больше, чем Миранду, потому что она «вышла из грязи в князи» и ей нечего терять.

В финальной сцене она смотрела бы из своего кабинета на ночной Нью-Йорк, абсолютно одинокая, но неспособная признать это даже самой себе.

Энди никогда не стала бы счастливой. Она обрела бы власть, статус, деньги и бесспорное профессиональное уважение. Но цена, как показал фильм, была бы катастрофической для её человечности.

А вот другую версию судьбы героини нам покажут в мае в сиквеле «Дьявол носит Prada 2.»