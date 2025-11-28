Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Финал будет очень горячим: называем точные даты выхода 9-й и 10-й серий «Последнего рубежа» от Apple TV

Финал будет очень горячим: называем точные даты выхода 9-й и 10-й серий «Последнего рубежа» от Apple TV

28 ноября 2025 09:25
Кадр из сериала «Последний рубеж»

Вс е закончится еще в 2025 году.

Остался самый короткий отрезок — финал «Последнего рубежа» уже на подходе, но зрители всё ещё задаются одним вопросом: когда выйдут последние серии и чем Apple закончит историю маршала, который не собирался никого спасать, но оказался в эпицентре охоты масштабнее, чем обычный побег из тюрьмы.

Когда смотреть завершение сезона

Всего в первом сезоне 10 эпизодов. Две заключительные серии выходят по графику:

  • 9 серия — 28 ноября
  • 10 серия — 5 декабря

Финал не растянут, пауза минимальная — развязка буквально на расстоянии вытянутой руки. Apple держит темп: без отпусков на две недели, без разрыва между частями, как любят конкуренты. Просто неделя — и точка.

На чём держится сюжет

В основе истории маршал США Фрэнк Ремник. Он работает в тихой, холодной Аляске, где криминала меньше, чем снегопадов. Пока самолёт с заключёнными не падает в снежную пустоту — и среди выживших оказывается тот, кого ЦРУ явно предпочло бы не терять из виду.

Так начинается охота. Но быстро становится понятно: крушение — не самое интересное в этой истории. Часть героев знает больше, чем говорит. Некоторые работают сразу на несколько сторон. И каждый шаг оставляет ощущение, что за кадром есть ещё один слой, который пока никто не произнёс вслух.

Джейсон Кларк держит центр сюжета — усталый, осторожный, без привычной голливудской позы спасителя. Доминик Купер — антагонист, который действует не громко, а умно. Хейли Беннетт проводит линию ЦРУ так, будто любой её жест может оказаться не тем, чем кажется. Даже Джонни Ноксвилл здесь — не просто имя, а деталь, которая работает на общий хаос.

Финал близко

Осталось всего два шага до развязки. Вопрос только в том, закроет ли Apple историю аккуратно — или оставит нервы зрителя там же, где лежит упавший самолёт. 5 декабря узнаем.

Читайте также: У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях

Фото: Кадр из сериала «Последний рубеж»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне Читать дальше 28 ноября 2025
Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix Читать дальше 28 ноября 2025
За 7 лет до абсолютного хита «Во все тяжкие» Гиллиган снял еще один сериал: с треском закрыли после первого же сезона За 7 лет до абсолютного хита «Во все тяжкие» Гиллиган снял еще один сериал: с треском закрыли после первого же сезона Читать дальше 27 ноября 2025
Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства» Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства» Читать дальше 27 ноября 2025
15 лет тишины, и вдруг — уникальные фото: в феврале 2026-ого «Клиника» возвращается с 10 сезоном и герои уже не интерны 15 лет тишины, и вдруг — уникальные фото: в феврале 2026-ого «Клиника» возвращается с 10 сезоном и герои уже не интерны Читать дальше 26 ноября 2025
Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз Читать дальше 26 ноября 2025
5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии 5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии Читать дальше 26 ноября 2025
За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего Читать дальше 26 ноября 2025
«Ван Пис» продолжается 25 лет: сколько серий уже вышло — и почему число эпизодов и фильмов растет бесконечно «Ван Пис» продолжается 25 лет: сколько серий уже вышло — и почему число эпизодов и фильмов растет бесконечно Читать дальше 25 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше