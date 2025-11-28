Финал будет очень горячим: называем точные даты выхода 9-й и 10-й серий «Последнего рубежа» от Apple TV

Остался самый короткий отрезок — финал «Последнего рубежа» уже на подходе, но зрители всё ещё задаются одним вопросом: когда выйдут последние серии и чем Apple закончит историю маршала, который не собирался никого спасать, но оказался в эпицентре охоты масштабнее, чем обычный побег из тюрьмы.

Когда смотреть завершение сезона

Всего в первом сезоне 10 эпизодов. Две заключительные серии выходят по графику:

9 серия — 28 ноября

10 серия — 5 декабря

Финал не растянут, пауза минимальная — развязка буквально на расстоянии вытянутой руки. Apple держит темп: без отпусков на две недели, без разрыва между частями, как любят конкуренты. Просто неделя — и точка.

На чём держится сюжет

В основе истории маршал США Фрэнк Ремник. Он работает в тихой, холодной Аляске, где криминала меньше, чем снегопадов. Пока самолёт с заключёнными не падает в снежную пустоту — и среди выживших оказывается тот, кого ЦРУ явно предпочло бы не терять из виду.

Так начинается охота. Но быстро становится понятно: крушение — не самое интересное в этой истории. Часть героев знает больше, чем говорит. Некоторые работают сразу на несколько сторон. И каждый шаг оставляет ощущение, что за кадром есть ещё один слой, который пока никто не произнёс вслух.

Джейсон Кларк держит центр сюжета — усталый, осторожный, без привычной голливудской позы спасителя. Доминик Купер — антагонист, который действует не громко, а умно. Хейли Беннетт проводит линию ЦРУ так, будто любой её жест может оказаться не тем, чем кажется. Даже Джонни Ноксвилл здесь — не просто имя, а деталь, которая работает на общий хаос.

Финал близко

Осталось всего два шага до развязки. Вопрос только в том, закроет ли Apple историю аккуратно — или оставит нервы зрителя там же, где лежит упавший самолёт. 5 декабря узнаем.

