У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях

«Школьный автобус» — новинка на Apple TV+ с оскароносным Мэттью МакКонахи в главной роли. Фильм-катастрофа рассказывает реальную историю поведения людей в трагических обстоятельствах.

Сюжет сосредоточен на водителе школьного автобуса, который во время пожара 2018 года, самого смертоносного и разрушительного в истории Калифорнии, вывез группу детей и учительницу в безопасное место.

Премьера фильма состоялась на фестивале в Торонто и получила положительные отзывы критиков, набрав 87% на Rotten Tomatoes. А зрители оказались еще более щедрыми, дав все 92%.

Ограниченный прокат ленты в кинотеатрах США стартовал 17 сентября, а сейчас фильм стал доступен для стриминга.

Картина фокусируется на опасной поездке персонажей в автобусе, но также затрагивает работу пожарных, которые изо всех сил пытались сдержать огонь. Хотя некоторые детали являются художественным вымыслом, актеры все же воплотили на экране многих реальных героев, проявивших себя в трудную минуту.

Мэттью МакКонахи в роли Кевина Маккея

Кевин Маккей — тот самый водитель автобуса, который вывез группу из 22 школьников в безопасное место во время пожара в Калифорнии в 2018 году. К тому времени он уже воспитывал двоих детей и учился сам, получая диплом преподавателя. Сейчас Маккей преподает в средней школе в Калифорнии.

Америка Феррера в роли Мэри Людвиг

Мэри Людвиг — учительница, которая помогала заботиться о детях, пока Маккей вел автобус. Она преподавала во втором классе начальной школы и продолжает работать и сейчас, только в другом учебном заведении.

Юл Васкес в роли Рея Мартинеса

Мартинес в фильме — начальник пожарной охраны Калифорнии, который руководил сдерживанием пожара. В конечном итоге именно он принимает решение сосредоточиться на спасательных работах, а не тратить больше ресурсов на тушение огня. Прообразом Мартинеса, вероятно, стал Джон Мессина, бывший начальником пожарной охраны во время пожара 2018 года.

Эшли Аткинсон в роли Руби

Руби — начальница Кевина и диспетчер автобусов школьного округа. Она строгая, но делает все возможное, чтобы успокоить родителей, ожидающих новостей. Ее прототипом является реальная диспечер Руби Хартвиг.

Леви МакКонахи в роли Шона Маккея

Шон — сын Кевина, у которого сложные отношения с отцом. Он становится главным стимулом для героя, чтобы добраться домой. Ведь ему нужно отвезти сыну лекарство от симптомов гриппа.

Эту роль Мэттью Макконахи доверил сыну Леви, для которого работа стала дебютной.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Макконахи выбрал лучший сезон «Настоящего детектива».