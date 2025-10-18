Меню
Киноафиша Статьи Фильм «Битва за битвой» вдохновлён «Вайнлендом»? Вот как всё на самом деле

Фильм «Битва за битвой» вдохновлён «Вайнлендом»? Вот как всё на самом деле

18 октября 2025 11:50
«Битва за битвой» (2025)

У создателей нового боевика действительно нашли литературные отсылки, но к Пинчону они имеют лишь косвенное отношение.

После выхода фильма «Битва за битвой» (2025) в сети начали обсуждать, не основан ли он на романе Томаса Пинчона «Вайнленд».

Зрителей насторожили похожие мотивы — посттравматическое состояние героя, тема контроля и общества наблюдения, а также стилистика «американской паранойи», присущая Пинчону. Но официальных подтверждений связи между лентой и романом нет.

Откуда возникли параллели

По сюжету фильма главный герой, бывший военный, пытается собрать распавшуюся жизнь и разоблачить систему, которая манипулирует его прошлым.

Такой образ действительно напоминает персонажей Пинчона, оказавшихся в ловушке государственной машины.

Однако сценарий «Битва за битвой» написан оригинально, без заимствований, а сходство с «Вайнлендом» — скорее отражение общих для жанра тем.

Цитаты и аллюзии

Создатели фильма признавались, что вдохновлялись не конкретным произведением, а атмосферой американских политических триллеров 80–90-х.

В диалогах и визуальных решениях можно уловить интонации Пинчона — ироничную критику власти, рассеянный монтаж, эффект дежавю. Но это стилистическая дань эпохе, а не адаптация книги.

Почему сравнение всё же уместно

И «Вайнленд», и «Битва за битвой» говорят об одном — о человеке, пытающемся выжить в мире, где всё решают системы и сети. Поэтому зрители невольно проводят параллели, даже если создатели этого не задумывали.

Также прочитайте: 5 причин за и против новинки с Ди Каприо: за что хвалят и ругают свежий боевик Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой»

Фото: Кадр из фильма «Битва за битвой»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
