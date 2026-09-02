Фатих из «Клюквенного щербета» — в новом сериале: звучит как заявка на главный хит этой осени

Кажется, поклонникам турецких сериалов уже есть чего ждать этой осенью. «Честь» («Достоинство») еще не вышла, а вокруг новинки уже много разговоров. И дело не только в Догукане Гюнгере, которого зрители привыкли видеть в «Клюквенном щербете».

На этот раз актёру предстоит сыграть совершенно другого героя — и история обещает быть очень эмоциональной.

Любовь, которую не одобрят обе семьи

В центре сюжета — Мехмет и Симай. Парень живет вместе с семьей Карлыова и работает в сфере перевозок. Денег у них немного, но семья дружная и вполне счастливая.

Симай, напротив, выросла в состоятельной семье Тарманов. Ее отец Халюк — известный профессор права, для которого репутация и положение в обществе имеют огромное значение.

Поэтому выбор дочери его явно не порадует. Симай влюбляется в Мехмета, который совершенно не соответствует представлениям ее отца о подходящем женихе.

Получается классическая история о любви между людьми из разных социальных миров. Но создатели обещают добавить в нее семейные конфликты, давление родственников и борьбу героев за право самостоятельно распоряжаться собственной жизнью.

Создатели знают толк в драмах

За режиссуру отвечает Эда Тексёз, знакомая поклонникам турецких сериалов по «Вишневому сезону», «Трем сестрам» и «Незнакомцу в зеркале».

Сценарий написали Лейла Услу Отер и Джем Акйолдаш. Особенно интересно участие Отер: она работала над «Зимородком», «Сладкой местью», «Рецептом любви» и «Столетним чудом».

То есть за эмоциональную сторону истории, похоже, можно не переживать.

Догукан Гюнгер покажет себя с другой стороны

Главная интрига для зрителей — конечно же, Догукан Гюнгер. После Фатиха из «Клюквенного щербета» актёру предстоит полностью сменить образ.

Вместе с ним сыграет Мерих Озтюрк, которая ранее появлялась в «Отряде 2039».

Кроме главной пары, в сериале заняты Керем Алышик, Реха Озджан, Бурак Челик, Гёкберк Йылдырым, Нергис Озтюрк и другие знакомые зрителям актеры.

Мне кажется, «Честь» вполне может стать той самой турецкой драмой, которую мы начнем смотреть ради Догукана Гюнгера, а останемся уже ради истории Мехмета и Симай. Осталось дождаться премьеры на Kanal D и проверить, насколько сильно создатели смогут удивить зрителей.

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