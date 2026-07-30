Оборвали на самом интересном: почему на «России-1» закрыли «Историю его служанки» и где увидеть продолжение?

«История его служанки» за 20 с лишним серий уже успела стать настоящим хитом и собрать преданную аудиторию. Зрители следили за развитием сюжета, обсуждали персонажей и ждали новых серий. Но внезапно канал «Россия-1» прервал показ сериала, и это вызвало волну вопросов.

Фанаты в тревоге: возникли слухи, что из-за низких рейтингов проект и вовсе могли закрыть. Эфирное место хита заняла картина «Дорога к счастью», отснятая еще 3 года назад.

На самом деле «Историю его служанки» на «России-1» не отменили навсегда. Всего запланировано 90 серий, но многие из них ещё не готовы: съёмки продолжаются параллельно с трансляцией.

Канал изначально не собирался устраивать беспрерывную трансляцию всех десятков эпизодов. Права на проект принадлежат стриминговым платформам START и Иви, которые выпускают серии по строгому расписанию — три эпизода в неделю. Телевизионный эфир не может идти впереди платных сервисов, поэтому пауза в показе была технически неизбежна. Речь идёт не об отмене, а о синхронизации между площадками.

«Для Иви и START телепремьера сериала была отличным способом прорекламировать свой контент. Теперь зрители, полюбившие главных героев благодаря России-1, будут должны оформить подписку на один из онлайн-сервисов, чтобы продолжить просмотр. Ну или ждать, когда каналу разрешат показать продолжение», — пишет автор Дзен-канала «Мир сериалов».

ТВ-показ будет продолжен, как только позволят условия соглашения с платформами. А пока зрителям остается следить за развитием событий в судьбах героев на стримингах.

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