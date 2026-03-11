Фанаты насчитали уже чуть ли не девять армий: какие 5 подразделений имел в виду Толкин в «Битве Пяти Воинств»

Никаких волков и птиц там точно не было.

Название «Битва Пяти Воинств» давно вызывает споры у поклонников Толкина. Многие уверены, что армий в этом сражении было больше. В интернете часто спорят: кто-то считает орлов, кто-то — варгов, орков и даже гигантских летучих мышей. Однако у самого автора есть довольно точное объяснение того, какие силы он имел в виду.

Что написано у Толкина

Ответ прямо дан в книге «Хоббит, или Туда и обратно». В финальной главе говорится:

«Битва эта была поистине ужасна и впоследствии получила название Битвы Пяти Воинств. На одной стороне бились гоблины и варги, на другой — эльфы, люди и гномы».

Таким образом, пять армий — это лесные эльфы, люди, гномы, гоблины (то есть орки) и варги. В книге слово «гоблины» используется как перевод слова «орк».

В ранних черновиках Толкин действительно рассматривал больше участников. В заметке на полях он перечислял сразу семь сил: лесных эльфов, гномов, орлов, людей, медведей, гоблинов и волков. Но в окончательной версии автор сократил список до пяти основных армий.

Почему не считаются орлы и Беорн

Орлы и Беорн сыграли важную роль в финале сражения, однако Толкин не относил их к полноценным армиям. Они появились уже в ходе битвы и не представляли отдельное войско.

По той же причине не учитываются Бильбо, Гэндальф и большие летучие мыши. Их участие не определяло общий баланс сил на поле боя.

Интересно, что в фильме Питера Джексона «Хоббит: Битва пяти воинств» число армий выглядит куда больше. В одной из бесед режиссёр даже говорил, что на экране это может выглядеть как «битва семи, восьми или девяти армий», но в книгах Толкина всё гораздо проще: пять воинств — это пять главных сил, столкнувшихся у Одинокой горы.