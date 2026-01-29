Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто сильнее — Наруто или Сон Джин-Ву? Победитель известен и против этих аргументов не попрешь

Кто сильнее — Наруто или Сон Джин-Ву? Победитель известен и против этих аргументов не попрешь

29 января 2026 08:56
Кадры из мультсериалов «Поднятие уровня в одиночку», «Наруто»

На Reddit уверены в итоге битвы.

В мире аниме есть настоящие гиганты, которые задают тон целым эпохам. Долгое время таким эталоном был «Наруто» — эпичная сага о ниндзя, завоевавшая глобальную любовь.

Но сейчас на первые роли вышел новый чемпион — «Поднятие уровня в одиночку». Его главный герой, Сон Джин-Ву, с невероятной скоростью собирает вокруг себя миллионы поклонников.

Между фанатами разгорелись жаркие споры: кто же в итоге сильнее? Если Наруто Узумаки всегда побеждал силой своих убеждений и поддержкой товарищей, то охотник из корейской манхвы Сон Джин-Ву — это воплощение безжалостной логики и бесконечного эволюционного потенциала.

Кадр из мультсериала «Поднятие уровня в одиночку»

В Сети уже появились детальные разборы их способностей. И совсем недавно на популярной площадке Reddit пользователи, кажется, пришли к общему итогу в этом вопросе.

По мнению многих комментаторов, Сон Джин-Ву имеет явное превосходство. Его путь от самого слабого охотника до статуса Теневого Монарха и далее впечатляет. Он владеет способностями, которые выходят за рамки обычного понимания силы — управление пространством, влияние на время и командование целой армией неуязвимых теневых солдат.

Конечно, Наруто тоже обладает невероятной мощью. Его режим Шесть Путей и аватар Курамы делают его одним из сильнейших в истории.

Кадр из мультсериала «Наруто»

Но в прямом сравнении масштабов их возможностей фанаты часто отдают победу новому герою. Его сила кажется более абсолютной.

Впрочем, находятся и другие мнения. Некоторые считают, что отдельные персонажи из мира «Наруто» всё же могли бы дать ему бой. Например, способности таких героев, как Муу, Гай или Гаара, могли бы стать серьёзным испытанием даже для Сона Джин-Ву.

Фото: Кадры из мультсериалов «Поднятие уровня в одиночку», «Наруто»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Жуткая теория о «Маше и медведе»: почему родители предпочли малышке Дашу Жуткая теория о «Маше и медведе»: почему родители предпочли малышке Дашу Читать дальше 30 января 2026
20,5 млрд минут просмотра и 500 млн зрителей: самый популярный мультик на Netflix 20,5 млрд минут просмотра и 500 млн зрителей: самый популярный мультик на Netflix Читать дальше 29 января 2026
На Ближнем Востоке обожают этот русский мультик: речь не про «Машу и медведя» На Ближнем Востоке обожают этот русский мультик: речь не про «Машу и медведя» Читать дальше 29 января 2026
Неразгаданная тайна «Атаки титанов»: правдоподобные фанатские теории о появлении стен Неразгаданная тайна «Атаки титанов»: правдоподобные фанатские теории о появлении стен Читать дальше 29 января 2026
Какой диснеевский мультфильм ненавидел Толкин? Подсказка на фото – ее поймут 99% фанатов «Властелина колец» Какой диснеевский мультфильм ненавидел Толкин? Подсказка на фото – ее поймут 99% фанатов «Властелина колец» Читать дальше 29 января 2026
Эту серию «Смешариков» за рубежом сразу запретили: а в России ей пришлось срочно менять название из-за намеков на 18+ Эту серию «Смешариков» за рубежом сразу запретили: а в России ей пришлось срочно менять название из-за намеков на 18+ Читать дальше 28 января 2026
Помните людей в «Ледниковом периоде»? Узнала, как они связаны с Россией и ахнула Помните людей в «Ледниковом периоде»? Узнала, как они связаны с Россией и ахнула Читать дальше 27 января 2026
4 русских мультфильма, которые не уступают Disney и Pixar: есть даже «Невский», но без Васильева 4 русских мультфильма, которые не уступают Disney и Pixar: есть даже «Невский», но без Васильева Читать дальше 27 января 2026
Главный злодей «Короля Льва» точно не Шрам — я ошибалась 30 лет: только Рафики знал темную тайну Главный злодей «Короля Льва» точно не Шрам — я ошибалась 30 лет: только Рафики знал темную тайну Читать дальше 27 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше