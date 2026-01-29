Кто сильнее — Наруто или Сон Джин-Ву? Победитель известен и против этих аргументов не попрешь

В мире аниме есть настоящие гиганты, которые задают тон целым эпохам. Долгое время таким эталоном был «Наруто» — эпичная сага о ниндзя, завоевавшая глобальную любовь.

Но сейчас на первые роли вышел новый чемпион — «Поднятие уровня в одиночку». Его главный герой, Сон Джин-Ву, с невероятной скоростью собирает вокруг себя миллионы поклонников.

Между фанатами разгорелись жаркие споры: кто же в итоге сильнее? Если Наруто Узумаки всегда побеждал силой своих убеждений и поддержкой товарищей, то охотник из корейской манхвы Сон Джин-Ву — это воплощение безжалостной логики и бесконечного эволюционного потенциала.

В Сети уже появились детальные разборы их способностей. И совсем недавно на популярной площадке Reddit пользователи, кажется, пришли к общему итогу в этом вопросе.

По мнению многих комментаторов, Сон Джин-Ву имеет явное превосходство. Его путь от самого слабого охотника до статуса Теневого Монарха и далее впечатляет. Он владеет способностями, которые выходят за рамки обычного понимания силы — управление пространством, влияние на время и командование целой армией неуязвимых теневых солдат.

Конечно, Наруто тоже обладает невероятной мощью. Его режим Шесть Путей и аватар Курамы делают его одним из сильнейших в истории.

Но в прямом сравнении масштабов их возможностей фанаты часто отдают победу новому герою. Его сила кажется более абсолютной.

Впрочем, находятся и другие мнения. Некоторые считают, что отдельные персонажи из мира «Наруто» всё же могли бы дать ему бой. Например, способности таких героев, как Муу, Гай или Гаара, могли бы стать серьёзным испытанием даже для Сона Джин-Ву.