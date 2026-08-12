Фанатам «Первого отдела» точно стоит включить этот сериал от НТВ: опер МВД, наркокартель и предатель среди своих

Иногда в НТВ-криминале опаснее всего оказывается не тот, кто прячется по ту сторону закона. В «Возмездии» герой довольно быстро понимает: если предатель находится внутри собственной системы, разобраться, кому можно доверять, становится почти невозможно. И этот сериал идеально подойдет фанатам «Первого отдела» и «Шефа».

Операция, после которой всё разваливается

Оперативник МВД Сергей Давыдов получает задание выйти на руководство наркокартеля. Для этого он отправляется под видом курьера, но операция неожиданно заканчивается засадой. Давыдов теряет свою группу и оказывается в коме.

Спустя месяц герой приходит в себя и обнаруживает, что его жизнь изменилась до неузнаваемости. Он не помнит последних событий, обвиняется в государственной измене, а его дочь бесследно исчезла. И постепенно становится понятно: за всем происходящим может стоять человек, который прекрасно знает, как работает система изнутри.

Здесь опаснее всего свои

По атмосфере «Возмездие» вполне узнаваемо для поклонников НТВ. Честный оперативник, крупная криминальная группировка, погибшие товарищи, предательство и личная трагедия — всё это мы уже видели в отечественных криминальных сериалах.

Но здесь создатели делают ставку не только на расследование. Давыдову приходится одновременно искать дочь, восстанавливать собственную память и выяснять, кто его подставил. Поэтому история довольно быстро превращается в боевик с погонями, засадами и драками.

Стоит ли смотреть?

Если вы любите сериалы вроде «Шефа», «Невского» и «Первого отдела», «Возмездие» точно не покажется чем-то совершенно незнакомым. Это крепкий криминальный боевик с привычной для НТВ формулой, только ставки здесь заметно выше.

Мне особенно нравится сама завязка: герой должен расследовать дело, одновременно не понимая, не является ли он сам частью чужой игры. Наркокартель в итоге оказывается лишь одной частью большой истории, а главный вопрос звучит гораздо интереснее: кто из людей в форме действительно на его стороне?

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