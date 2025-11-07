Зрители так и не увидели старые турецкие улочки с характерным колоритом.

Историко-криминальный сериал «Константинополь» рассказывает о белоэмигрантах, оказавшихся в Турции после 1920 года.

По названию можно решить, что зрителей ждёт путешествие в старый Стамбул с его переулками, перепадами высот, набережными Каракёя и архитектурой Гран-Рю-де-Пера. Но в кадре — совсем другой город. А точнее — сразу несколько городов, и совсем не турецких.

Где снимали сериал

Несмотря на громкое название, значительная часть съемок проходила не в Турции, а в Москве, Петербурге, Выборге и Баку. Эти локации использовали как универсальные улицы начала XX века.

Что мы видим на экране

Реальные кварталы Каракёя и Бейоглу в сериале уступили место павильонам и реконструированным фасадам. Вместо подлинных стамбульских видов — несколько компьютерно созданных панорам, которые появляются как перебивки между сценами.

Улицы в кадре выглядят условно, без узнаваемых стамбульских перепадов рельефа, узких переходов и типичной архитектуры.

Почему отказались от съёмок в самом Стамбуле

Создатели объясняют это тем, что город слишком изменился, а реконструировать его под 1920 год слишком сложно.

Но в сериале есть и другой нюанс: он показывает Стамбул как суровое место, где беженцы сталкиваются с враждебностью и коррупцией. И как пишет fontanka.ru, это могло осложнить работу в реальных локациях.

