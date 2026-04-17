Фаина Раневская без паники о старости: мудрая фраза актрисы, которую стоит запомнить всем тревожным пенсионерам

17 апреля 2026 12:48
Делать трагедию не нужно.

С возрастом самочувствие меняется, и многие начинают воспринимать это слишком тревожно. Легендарная актриса Фаина Раневская относилась к этому иначе — без паники и с привычной иронией. Даже когда здоровье подводило, она не делала из этого трагедию.

Как Раневская реагировала на ухудшение здоровья

С годами актриса чувствовала себя хуже и решила обратиться к врачу. Она ожидала услышать длинный список диагнозов и ограничений, но разговор пошёл совсем по другому сценарию.

Врач не стал запугивать и объяснил, что многие жалобы — это естественные изменения, связанные с возрастом. Такой подход оказался для Раневской неожиданным, но именно он помог ей по-другому посмотреть на ситуацию.

Фраза, которую запомнили на годы

Позже актриса пересказала слова врача, которые стали почти афоризмом:

«Он сказал, что все мои болезни — не болезни, а симптомы приближающейся старости».

Эта фраза точно передаёт её отношение — без лишней драмы и страха. Раневская не пыталась скрыть возраст и не стремилась выглядеть моложе любой ценой. Она спокойно принимала изменения и даже шутила над этим.

Ей же принадлежит и другая известная фраза про внешний вид: сколько ни обновляй фасад, суть от этого не меняется.

История Раневской — это не про болезни, а про отношение к ним. И именно это делает её слова такими точными и живыми даже спустя годы.

Фото: Legion-Media
Екатерина Адамова
Всего одна фраза Раневской о мужчинах сделает жизнь любой женщины лучше: достаточно соблюдать простое правило Всего одна фраза Раневской о мужчинах сделает жизнь любой женщины лучше: достаточно соблюдать простое правило Читать дальше 18 апреля 2026
Помните мальчика Ваню из «Офицеров»? Он дослужился до генерал-лейтенанта — деду в фильме такое не снилось Помните мальчика Ваню из «Офицеров»? Он дослужился до генерал-лейтенанта — деду в фильме такое не снилось Читать дальше 15 апреля 2026
На Руси никогда не заносили в избу крышку от гроба: у этого запрета есть вполне разумное объяснение На Руси никогда не заносили в избу крышку от гроба: у этого запрета есть вполне разумное объяснение Читать дальше 18 апреля 2026
В легендарном сериале про Будулая среди главных актеров — ни одного цыгана: кто снимался в хите В легендарном сериале про Будулая среди главных актеров — ни одного цыгана: кто снимался в хите Читать дальше 18 апреля 2026
В СССР эту рыбу ел каждый, а теперь это турецкий деликатес: в российских магазинах и не найти В СССР эту рыбу ел каждый, а теперь это турецкий деликатес: в российских магазинах и не найти Читать дальше 18 апреля 2026
Проверьте шкаф — вдруг там простаивает миллион: эта «бабушкина» посуда из СССР сейчас стоит целое состояние Проверьте шкаф — вдруг там простаивает миллион: эта «бабушкина» посуда из СССР сейчас стоит целое состояние Читать дальше 18 апреля 2026
Как снимали «Склифосовский»: где находятся главные площадки и как создают эффект настоящей больницы Как снимали «Склифосовский»: где находятся главные площадки и как создают эффект настоящей больницы Читать дальше 17 апреля 2026
Почему в СССР в туалетах всегда читали? Ответ вас точно удивит Почему в СССР в туалетах всегда читали? Ответ вас точно удивит Читать дальше 17 апреля 2026
В СССР стыдливо молчали, а в 90-е пели вслух на всех дискотеках: что не так с «пикантным» хитом Укупника, который звучал везде В СССР стыдливо молчали, а в 90-е пели вслух на всех дискотеках: что не так с «пикантным» хитом Укупника, который звучал везде Читать дальше 17 апреля 2026
